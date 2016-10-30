Kadıköy'de penaltı ve kırmızı kart
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Karabükspor'u ağırlıyor. Kadıköy'deki maçta 17. dakikada Mehmet Topal'ın penaltı golüyle sarı-lacivertliler karşısında yenik duruma düşen Karabükspor 29. dakikada Ceyhun Gülselam'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Fenerbahçe-Karabükspor maçının ilk yarısında hakem Fırat Aydınus'un kararları damga vurdu. Karşılaşmanın 17. dakikasında, Mehmet Topal, hava topu mücadelesinde Skulasson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda penaltı kararı çıktı. Fenerbahçe Van Persie ile penaltıyı gole çevirdi.
*Fırat Aydınus bu pozisyonda penaltı dedi.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Ceyhun Gülselam ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Penaltı pozisyonuna itirazdan sarı kartı bulunan Gülselam, 29. dakikada Jeremain Lens'e yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
*Karabükspor'un 10 kişi kaldığı pozisyon.
*Fırat Aydınus bu pozisyonda penaltı dedi.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Ceyhun Gülselam ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Penaltı pozisyonuna itirazdan sarı kartı bulunan Gülselam, 29. dakikada Jeremain Lens'e yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
*Karabükspor'un 10 kişi kaldığı pozisyon.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kadıköy'de penaltı ve kırmızı kart
Toplam 3
Yorum
GFB3816 Fenerbahçeliyim ama canı gönülden katılıyorum. Her sene şampiyon önceden belirleniyor. İddaa çıktı çıkalı türkiyede futbol bitti
- ''Haklı bir beraberlik oldu''
Toplam 1
Yorum
atmaca rize daha iyi olcak
- Kadıköy'de penaltı ve kırmızı kart
Toplam 3
Yorum
Degs01 Geçen hafta çok daha sert pozisyonlarda podolskinin pozisyonlarına penaltı vermeyen FIRAT feneri yarışta tutmak için ilk yarım saatte karabük ün fişini çekip maçı bitrdi.
Kadıköy'de penaltı ve kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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