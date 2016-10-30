 Kadıköy'de penaltı ve kırmızı kart – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Kadıköy'de penaltı ve kırmızı kart

    Kadıköy'de penaltı ve kırmızı kart

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Karabükspor'u ağırlıyor. Kadıköy'deki maçta 17. dakikada Mehmet Topal'ın penaltı golüyle sarı-lacivertliler karşısında yenik duruma düşen Karabükspor 29. dakikada Ceyhun Gülselam'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

    Fenerbahçe-Karabükspor maçının ilk yarısında hakem 'un kararları damga vurdu. Karşılaşmanın 17. dakikasında, Mehmet Topal, hava topu mücadelesinde Skulasson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda penaltı kararı çıktı. Fenerbahçe Van Persie ile penaltıyı gole çevirdi.


    *Fırat Aydınus bu pozisyonda penaltı dedi.

    Karşılaşmanın 29. dakikasında Ceyhun Gülselam ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Penaltı pozisyonuna itirazdan sarı kartı bulunan Gülselam, 29. dakikada 'e yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.




    *Karabükspor'un 10 kişi kaldığı pozisyon.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 20:21
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