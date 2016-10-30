Fenerbahçe gol oldu yağdı!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasınd Fenerbahçe sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un düdük çaldığı karşılaşmada Fenerbahçe 18'de Robin Van Persie'nin penaltı golüyle eşitliği bozdu.

Konuk ekip 30'uncu dakikada Ceyhun Gülselam'ın gördüğü kırmızı kartla maçın 10 kişi kaldı. İlk yarının son saniyelerinde 45+2'de Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Skrtelfarkı 2'ye çıkaran golü attı. Bu gol ilk yarının skorunu belirledi.





Devre arasına 2-0'lık üstünlükle giden Fenerbahçe, ikinci yarıda ilk 8 dakikaya 3 gol sığdırdı.

Fenerbahçe, Robin Van Persie ile durumu 3-0'a getirdi. 52'de farkı 4'e çıkaran sarı-lacivertlilerde bu golden 1 dakika sonra Jeremain Lens Fenerbahçe'yi 5-0 üstünlüğe taşıyan golü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından puanını 15 yapan Advocaat'ın ekibi, haftayı 5. sırada tamamladı. Karabükspor 12 puanla 6. sırada yer aldı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında takımında 2 değişiklik yaptı.

Hollandalı teknik adam geçen hafta deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde forma giyen İsmail Köybaşı ile tek golün sahibi Emmanuel Emenike'yi yedek kulübesinde oturttu. Advocaat, bu isimlerin yerine Aatıf Chahechouhe ile Volkan Şen'e formayı verdi.





Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel oynarken, savunma dörtlüsü Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Simon Kjaer ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Ön liberoda Mehmet Topal ve Josef de Souza'nın görev aldığı Fenerbahçe'de kanatlarda Volkan Şen ve Jeremain Lens forma giydi. Forvet arkasında Chahechouhe, ileri uçta ise Robin van Persie, Fenerbahçe'nin gol ayakları oldu.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Fabiano Ribeiro, Alper Potuk, Moussa Sow, İsmail Köybaşı, Emmanuel Emenike, Roman Neustaedter ve Salih Uçan oturdu.

CHAHECHOUHE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe, ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Geride kalan 8 haftada sadece Aytemiz Alanyaspor maçında 27 dakika oynayan Chahechouhe, istediği şansı Kardemir Karabükspor karşısında buldu. UEFA Avrupa Ligi'ne bildirilen listede yer almayan Faslı futbolcu, ligde geride kalan 8 maçın 3'ünde ilk 18'e bile girememişti.





EMENİKE 5 HAFTA SONRA KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin Nijeryalı forveti Emmanuel Emenike, ligde 5 hafta sonra yedek kaldı.

Takımının bu sezon oynadığı 8 maçta da süre alan Emenike, son 5 haftada ilk 11'in değişmez ismi olmuştu. Ligde attığı 3 golle takımının bu anlamda en başarılı ismi olan Nijeryalı futbolcu, son olarak 3. haftadaki Bursaspor maçında yedek beklemişti.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Kardemir Karabükspor maçında forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jose Fernandao, Gregory van der Wiel ve Ozan Tufan, Kardemir Karabükspor karşısında kadroda yer almadı.

Bu 3 ismin dışında teknik direktör Advocaat, Miroslav Stoch'u da 18 kişilik maç kadrosunun dışında bıraktı.

TRİBÜNLER YİNE BOŞ KALDI

Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadı'nın tribünlerini yine dolduramadı.

Bu sezon iç sahada kötü bir performans ortaya koyan sarı-lacivertli takım, taraftarından istediği desteği Kardemir Karabükspor karşısında da alamadı.

Ülker Stadı'nda tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekerken maçı 10 bine yakın futbolsever takip etti.

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, geçen haftaya göre biri zorunlu 3 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe'nin karşısına çıkardı.

Hırvat teknik adam sarı kart cezalısı Barış Başdaş'ın yanı sıra geçen hafta ilk 11'de oynayan Ermin Zec ile Hakan Aslantaş'ın yerine Marius Valerica Gaman, Ceyhun Gülselam ile Kerim Zengin'i oynattı.