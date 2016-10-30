Başakşehir'den 5'i 1 yerde
Spor toto Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Akhisar Belediyespor'u 5-1'lik skorla farklı mağlup etti.
Bu sene ligde oldukça başarılı bir performans sergileyen Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Akhisar Belediyespor'u ağırladı.
13.30'da başlayan ve gol yağmuru havasında geçen mücadelede Serkan Çınar düdük çalarken yardımcılaıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Can Hanoğlu yaptı.
Karşılaşma boyunca rahat bir futbol oynayan ve kontrolü elinde bulunduran ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Cengiz Ünder, 20. ve 31. dakikalarda Edin Visca, 39. dakikada Mahmut Tekdemir ve 52. dakikada Marcio Mossoro kaydederken konuk ekip Akhisar'ın tek golü 28. dakikada Hugo Rodallega'nın ayağından geldi.
Bu sonucun ardından puanını 23'e yükselten Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 2 puan önüne geçerek zirveye yerleşirken 12. sıradaki Akhisar Belediyespor ise 9 puanda kaldı.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:28
- G.Saray ve F.Bahçe'yi kızdıracak açıklamalar
Toplam 37
Yorum
cetin Evet,işte görgüsüzlük böyle birşeyler .
- Nefes kesen maçta 4 gol
Toplam 3
Yorum
salih 2tane bedava penaltı bu hakemler ve tff olmasa trabzon hiç bir maçı kazanamaz hakkıyla
- İşte Beşiktaş'ın borcu
Toplam 3
Yorum
RÜŞTÜ UYANDI Kesinlikle dava açılıp hesap ve mal beyanı takibi açılırsa Başkanlar rahat eder.Sakatlara verilen paralar sahada oynayanın emeğini çalmaktır
Başakşehir'den 5'i 1 yerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.