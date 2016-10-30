Başakşehir'den 5'i 1 yerde

Bu sene ligde oldukça başarılı bir performans sergileyen Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Akhisar Belediyespor'u ağırladı.

13.30'da başlayan ve gol yağmuru havasında geçen mücadelede Serkan Çınar düdük çalarken yardımcılaıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Can Hanoğlu yaptı.

Karşılaşma boyunca rahat bir futbol oynayan ve kontrolü elinde bulunduran ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Cengiz Ünder, 20. ve 31. dakikalarda Edin Visca, 39. dakikada Mahmut Tekdemir ve 52. dakikada Marcio Mossoro kaydederken konuk ekip Akhisar'ın tek golü 28. dakikada Hugo Rodallega'nın ayağından geldi.

Bu sonucun ardından puanını 23'e yükselten Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın 2 puan önüne geçerek zirveye yerleşirken 12. sıradaki Akhisar Belediyespor ise 9 puanda kaldı.