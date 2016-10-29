Gaziantepspor geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında Gazianetpspor, sahasında Osmanlıspor'la karşılaştı.

Ev sahibi takım 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Osmanlıspor'da Musaf Çağıran 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Gaziantepspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada İlhan Parlak, 49. dakikada Davy Claude Angan ve 75. dakikada Avdija Vrsajevic (K.K.) attı. Osmanlıspor'un tek golünü ise 10. dakikada Umar Aminu kaydetti.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor 11 puanda kalırken, Gaziantepspor da puanını 11'e yükseltti.



MAÇTAN DAKİKALARx



5'inci dakikada konuk takımın gelişen atağında Umar'ın sağ çaprazdan ortasında Gaziantepspor savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı.



10'uncu dakikada hızlı gelişen Osmanlıspor atağında orta yuvarlağın içindeki Ndiaye'nin savunmanın arkasına attığı pası kontrol eden Umar, topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 0-1.



12'inci dakikada Gaziantepspor atağında Angan'ın şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan İlhan'ın vuruşunda top, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1.



31'inci dakikada Ndiaye'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta çıktı.



49'uncu dakikada Fatau'nun uzun pasında sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Angan'ın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.



63'üncü dakikada ceza alanı dışından Ndiaye'nin yerden şutunda kaleci Itandje'den dönen topu savunma topu kornere gönderdi.



75'inci dakikada gelişen atakta İlhan, sağ kanatta Numan'dan sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girdi. İlhan'ın yerden şutunda yan direkten dönen top Vrsajevic'e çarparak ağları havalandırdı: 3-1.



77'nci dakikada Osmanlısporlu Musa kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz etti. İkinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



85'inci dakikada Emre'nin pasıyla sağ çaprazda buluşan Fatau'nun şutunda top auta çıktı.





STAT: Kamil Ocak



HAKEMLER: Barış Şimşek (xxx), Mehmet Metin (xxx), Samet Çavuş (xxx)



GAZİANTEPSPOR: İtandje (xxx)- Elyasa (xx), Hintum (xx), Abdülkadir (xx), Kangwa (xx) (Dk.65 Larsson xx), Angan (xxx) (Dk.78 Emre x), Muhammed İldiz (xx) (Dk.34 Putsila xxx), Barış (xx), Rajtoral (xx), Fatau (xxx), İlhan (xxx)



OSMANLISPOR: Hakan (xx)- Vrsajevic (xx), Aykut (xx), Mehmet (xx), Webo (xx) (Dk.46 Rusescu x), Ndiaye (xx), Pinto (xx) (Dk.73 Maher x), Regattin (xx) (Dk.56 Erdal x), Umar (xxx), Musa (x), Numan (xx)



GOLLER: Dk.12 İlhan, Dk.49 Angan, Dk.75 (kendi kalesine) Vrsajevic (Gaziantepspor), Dk.10 Umar (Osmanlıspor)



KIRMIZI KART: Dk.77 Musa (Osmanlıspor)



SARI KARTLAR: Elyasa, Fatau (Gaziantepspor), Vrsajevic, Aykut (Osmanlıspor)