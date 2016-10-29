 Bursaspor üst üste gelen gollerle kazandı – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bursaspor üst üste gelen gollerle kazandı

    Bursaspor üst üste gelen gollerle kazandı

    Bursaspor, Atiker Konyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ligin güçlü iki ekibin mücadelesinde Bursaspor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.

    Timsah Arena'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken Bursaspor, 69. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 72. dakikada Pablo Batalla ile bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Bursaspor puanını 19'a yükseltirken, Atiker Konyaspor 10 puanda kaldı.

    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:53
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