Bursaspor üst üste gelen gollerle kazandı
Bursaspor, Atiker Konyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında ligin güçlü iki ekibin mücadelesinde Bursaspor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.
Timsah Arena'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken Bursaspor, 69. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 72. dakikada Pablo Batalla ile bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Bursaspor puanını 19'a yükseltirken, Atiker Konyaspor 10 puanda kaldı.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:53
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 10
Yorum
Sneijder_W Başkan bir yere gidemez. Bırakmayız
- Beşiktaş'a Talisca şoku
Toplam 19
Yorum
Sneijder_W Bahane yok.. Galatasaray'ın şampiyonluğuna gölge düşürmeyin. !!
- Bitnel itiraf etti
Toplam 25
Yorum
tarafsız İlk maçta da Çakır aynısını yapmıştı . maçlar bitiyor liğ bitiyor TFF ve MHK uyuyor bilinçli yada bilinçsiz hakem hataları şampiyonu ve küme düşecek takımları belirliyor. olan Türk futbolu ve takımlara oluyor nasıl hakemlik bir meslek değil kabiliyeti olmayanı sistem ayırmalı.
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