Sergen, şampiyonluk favorisini açıkladı

Süper Lig'de topladığı 20 puan ile gol farkı nedeni ile 2. sırada yer alan Beşiktaş'ın ligde favori olduğunu belirten Süper solak "Beşiktaş'ı mağlup etmek çok zor" dedi. Sergen "10 numara Muhabbet" kanalına Beşiktaş ile ilgili şunları söyledi:



"Beşiktaş geçen sezon Şenol Güneş ile beraber çok iyi bir performans gösterdi. Bu sezonda bıraktığı yerden devam eden bir Beşiktaş var. Süper Ligi'nde seviyesini düşünürsek ben Beşiktaş'ın Türkiye Lig'inde üzerine koyarak gideceğini düşünüyorum. Çünkü Şenol Güneş'in elinde zengin bir kadro var. Yani bir çok oyuncu kullanabileceği ki bunları da zaman zaman değiştirerek kullanması oyuncuları fit tutması gerçekten takım için çok önemli. Herkesi kullanıyor ve bu aşamada herkes formda kalma durumunda. Bu Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. Yani Beşiktaş'ın ligde kaybetmesi gerçekten biraz zor gibi görünüyor. Kaybetmeden Beşiktaş bu ligde daha çok gidebilir"



"MUSLERA GALATASARAY İÇİN ÇOK BÜYÜK AVANTAJ"



Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera hakkında da "10 numara Muhabbet" kanalında konuşan Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı ekibin kaleci anlamında diğer takımların bayağı önünde olduğunu söyledi.



Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Eğer bir takım şampiyon olacaksa, başarılı olacaksa, UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde bir yerlere gelecekse ki bu standart takımlardan bahsediyorum yani üst düzey takımlardan bahsetmiyorum, kaleci faktörü çok önemlidir. İyi bir kaleci seni ligde şampiyon yapar. O yüzden Galatasaray kaleci anlamında bence diğer takımların bayağı bir önünde çünkü Muslera çok iyi bir kaleci. İyi kaleci dediğini ellerinin yanında ayakları da çok iyi. Komple olarak dört dörtlük bir kaleci Galatasaray'ın kalesinde var. Bu da Galatasaray için sezonun tamamında bundan öncesinde olduğu gibi, bence bundan sonrasında da çok büyük avantaj Muslera Galatasaray için. Ben böyle devam edeceğini düşünüyorum. iyi ber kaleci. İnsan olarak da çok iyi bir insan görüntüsü veriyor. Kalede sağlam duruyor, sakin duruyor.Bence Galatasaray'a çok büyük katkısı olacak ligin devamında."



"BENİM İNGİLTERE'DEKİ BU SEZONKİ FAVORİM ARSENAL'DİR"



Türkiye Süper Ligi'nde Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında favori olarak gören Sergen Yalçın, İngiltere Premier Ligi'ndeki favorisini de açıkladı. Premier Lig'de herkesin aksine Manchester City ve Manchester United'ın mutlu sona ulaşamayacağını belirten eski milli futbolcu "Baktığımızda Manchester United, Pogba gibi İbrahimoviç gibi isimleri takımlarına kattılar. Fena bir takım değil ama ben Manchester United'ın Premier Lig'de ilk ikinin yada üçün içine gireceğini düşünmüyorum. Muhtemelen Premier Lig'de ilk üçün içine girecek takımlar şunlar olacak şimdiden söyleyeyim. Birisi Manchester City, birisi Liverpool ve Arsenal. Bana göre bu üç takım sezonu 1-2-3 olarak bitirecektir. Ama bunların arasında özellikle uzun yıllardır şampiyonluk göremeyen bir isim var O'da Arsena Wenger.Benim İngiltere'deki bu sezonki favorim Arsenal'dir" şeklinde konuştu.