Canlı | Gençlerbirliği - Beşiktaş
Beşiktaş, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Ankara’da G.Birliği’ne konuk oluyor. Mücadele saat 20.00’de başladı. Bu sezon 4 dış saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Kartal; ligdeki son 3 karşılaşmasında 9 puan topladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Ligde son 3 maçını kazanan ve averajla ikinci sırada bulunan siyah-beyazlılar, Başkent temsilcisi karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışıyor. Karşılaşma saat 20.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda başladı. Bu sezon yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş; 18 gol atıp, 6 gol yedi.
DEPLASMANDA 4'TE 4 YAPTI
Son sezonlarda dış sahada başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, 2016- 2017'de de bu performansını sürdürüyor. Bu sezon 4 deplasman maçında 3 galibiyet ve bir beraberlik alan siyahbeyazlılar, 10 puan topladı. Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son 3 dış saha mücadelesini ise kazanmayı bildi. Akhisar'ı 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Rize ve Kayseri maçlarını ise 1-0'lık skorlarla kazandı.
STAT: Ankara 19 Mayıs
SAAT: 20.00
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık, Palitsevich, Uğur, Landel, Selçuk, Aydın, Serdar Gürler, İrfan Can, Vedat Muriqi
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Necip, Tolgay, Quaresma, Talisca, Olcay, Cenk Tosun.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:27
- 120 milyon TL'lik gelir hedefi aşıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Köksal inşALLAH gs ye karşı oynadığımız ilk 25 dakika gbi oynariz gölü atalım sonra Çanakkale geçilmez oymayalim sıkıntı deyil ama 3 puan alalım artik
- Adanaspor maçı kadrosunda Sneijder ve Hakan yok!
Toplam 11
Yorum
FOUR STAR GS Kale ;Muslera Defans; Linnes - Chedjou - Serdar Aziz -Carole Orta saha geriden ileriye doğru "V" şeklinde 5 'li ; De Jong - Hamit - Selçuk -Yasin - Bruma - Forvette, bu maça göre ilk 11 de bence Podolski.. Biraz Teknik Direktörlük yapalım dedim:) Yıllardır biz de futbol seyrediyoruz, kendi çapımızda biz de biraz biliyoruz işte:) GS nin 15 Lig Şampiyonluğuna tanık oldum, yaşıma denk gelen 2,3 tane daha var da onları saymıyorum, çünkü çok küçük yaşlarıma denk geliyor onlar. Uefa, Süper kupa, Şampiyonlar ligi ve hatta daha öncesi Şampiyon kulüpler kupası maçları vs biz de epey bir tecrübeli taraftar olduk yani. Saygılar herkese
- Sow affını istedi
Toplam 4
Yorum
/*/ musa sol da iyi olacak..biraz çaba ile..volkan şenden daha faydalı..
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