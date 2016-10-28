20.00 | Gençlerbirliği - Beşiktaş
Beşiktaş, Süper Lig’in 9’uncu haftasında Ankara’da G.Birliği’ne konuk oluyor. Mücadele saat 20.00’de başlayacak. Bu sezon 4 dış saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Kartal; ligdeki son 3 karşılaşmasında 9 puan topladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Ligde son 3 maçını kazanan ve averajla ikinci sırada bulunan siyah-beyazlılar, Başkent temsilcisi karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Karşılaşma saat 20.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. Bu sezon yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş; 18 gol atıp, 6 gol yedi.
Deplasmanda 4'te 4 yaptı
Son sezonlarda dış sahada başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, 2016- 2017'de de bu performansını sürdürüyor. Bu sezon 4 deplasman maçında 3 galibiyet ve bir beraberlik alan siyahbeyazlılar, 10 puan topladı. Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son 3 dış saha mücadelesini ise kazanmayı bildi. Akhisar'ı 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Rize ve Kayseri maçlarını ise 1-0'lık skorlarla kazandı.
STAT: Ankara 19 Mayıs
SAAT: 20.00
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Necip, Tolgay, Quaresma, Talisca, Olcay, Cenk Tosun.
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık, Palitsevich, Uğur, Landel, Selçuk, Aydın, Serdar Gürler, İrfan Can, Vedat Muriqi
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:00
- Yanal talip oldu
Toplam 7
Yorum
1905 Chedju Semihten Hakandan Koraydan daha iyi stoper. Serdar form tutmadığı sürece Galatasaray göndermez.
- “Daha çok tanıtmak istiyorum”
Toplam 5
Yorum
Erhan Galatasarayı tanıtmak sana mı kaldı HADSİZ!!! Bugün dünya üzerinde ismini hiç duymadığın ülkelerde bile Galatasarayı tanırlar. Sen maaşını al, işini yap. Boyundan büyük konuşma. Sahada futbolculuğun konuşsun, çenen değil!!!
- Adanaspor maçı kadrosunda Sneijder ve Hakan yok!
Toplam 10
Yorum
...... VASAT GALATA : TAM SENİN GİBİ YAZANA UYGUN BİR KELİME. RENGİNİ BELİRT ONDAN SONRA YAZ GALATA .
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