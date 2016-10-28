12 yıl sonra tekrar rakip oldular

İki takım lig tarihinde en son, Adanaspor'un küme düştüğü 2003-2004 sezonunda karşılaştı.

Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan, geride kalan 42 lig maçından 21'ini Galatasaray, 9'unu Adanaspor kazandı, 12 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 73 golüne, Adanaspor 45 golle yanıt verdi.

Ligdeki son maçlarda 2003-2004 sezonunda Galatasaray, Adana'da 2-0, İstanbul'da ise 3-2'lik skorlarla galip geldi.

Adanaspor 13 maçtır kazanamıyor

Adanaspor, Galatasaray ile yaptığı son 13 lig maçını kazanamadı.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 1989-1990 sezonunun ilk yarısında, 14 Ekim 1989 tarihinde evinde 1-0'lık skorla alan turuncu-beyazlılar, daha sonra oynadığı 13 müsabakadan 8'ini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

Adana'da eşitlik var

Galatasaray ile Adanaspor, Adana'da 22. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında Adana'da geride kalan 21 maçta iki ekip de altışar galibiyet alırken, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Adana'da turuncu-beyazlılar 24, sarı-kırmızılılar ise 21 gol attı.

En farklı skorlar

Galatasaray, Adanaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 1989-1990 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla aldı.

Adanaspor ise rakibini 3 kez 3-1 mağlup etti.

Bu arada, 1988-1989 sezonunda İstanbul'daki maçı Galatasaray 7-3 kazandı, filelere giden toplam 10 gol, rekabette en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.