12 yıl sonra tekrar rakip oldular
Galatasaray ile Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 12 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.
Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan, geride kalan 42 lig maçından 21'ini Galatasaray, 9'unu Adanaspor kazandı, 12 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 73 golüne, Adanaspor 45 golle yanıt verdi.
Ligdeki son maçlarda 2003-2004 sezonunda Galatasaray, Adana'da 2-0, İstanbul'da ise 3-2'lik skorlarla galip geldi.
Adanaspor 13 maçtır kazanamıyor
Adanaspor, Galatasaray ile yaptığı son 13 lig maçını kazanamadı.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 1989-1990 sezonunun ilk yarısında, 14 Ekim 1989 tarihinde evinde 1-0'lık skorla alan turuncu-beyazlılar, daha sonra oynadığı 13 müsabakadan 8'ini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.
Adana'da eşitlik var
Galatasaray ile Adanaspor, Adana'da 22. kez karşılaşacak.
Taraflar arasında Adana'da geride kalan 21 maçta iki ekip de altışar galibiyet alırken, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Adana'da turuncu-beyazlılar 24, sarı-kırmızılılar ise 21 gol attı.
En farklı skorlar
Galatasaray, Adanaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 1989-1990 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla aldı.
Adanaspor ise rakibini 3 kez 3-1 mağlup etti.
Bu arada, 1988-1989 sezonunda İstanbul'daki maçı Galatasaray 7-3 kazandı, filelere giden toplam 10 gol, rekabette en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:34
- Saran’dan Koç’a destek
Toplam 6
Yorum
tuna inşallah biriniz başkan birinizde ikinci başkan olursunuz sizin gibi güler yüzlü insanlar yakışıyor bu camiaya
- Yüzyılın itirafı
Toplam 6
Yorum
Ferhat Ya arkadaslar zaten türkiyede hep sike var.Aziz yapmasa fikret yapmasa dursun yapmasa zaten federasyon kendi yapiyor ligtv yoksa kimse bakmiyor vs.Bu sene Konya macina dikkat edin fener icin kilit maci yenemesse kopacak ligten ne hikmetse penalti gol bide yanlis penalti konyaynin penaltisida verilmedi hep bu tür maclarda olaylarda olur zaten.Fner yapti demiyorum TFF yapiyor bence hemen istifa vermeleri lazim
- Rojo geliyor
Toplam 3
Yorum
yaşar Takımın şiddetle sağ bek,stoper ve golcü ihtiyacı var.Alınırsa bizler zevkle maçları izleriz ve GS şampiyon olur.Bu kadronun şampiyonluk şansı yok.
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