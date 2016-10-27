 PFDK kararları – Fotomaç – 27 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    kararları

    PFDK kararları

    Kurul, 'a 30, 'a da 15 bin lira para cezası verdi - Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

    Türkiye Futbol Federasyonu () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), 'a 30, 'a da 15 bin lira para cezası verdi.

    TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Toto Süper Lig'de iki takım arasında oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 30 bin, Galatasaray'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi.

    PFDK'nın, Antalyasporlu futbolcu Diego Angelo ile takımın antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'a, Beşiktaş maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedenleriyle birer maç men ve 13'er bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

    Kurulun, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne de 10 bin 500 lira para cezası verdiği aktarıldı.

    Yaşar Aşçıoğlu'na 60 gün hak mahrumiyeti

    PFDK'nın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na, TFF ve başkan Yıldırım Demirören'e yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

    Kurulun, Spor Toto 2. Lig'de ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanan maçta yaşanan tartışma nedeniyle Büyükçekmece Tepecikspor Sportif Direktörü Ümit Karan'a 40 gün hak mahrumiyeti ve 7 bin 500 lira, İstanbulspor antrnenörü Yalçın Koşukavak'a da 4 maç men ve 4 bin 500 lira ceza verdiği belirtildi.

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PFDK kararları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.