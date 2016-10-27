PFDK kararları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a 30, Galatasaray'a da 15 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 30 bin, Galatasaray'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı bildirildi.

PFDK'nın, Antalyasporlu futbolcu Diego Angelo ile takımın antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'a, Beşiktaş maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedenleriyle birer maç men ve 13'er bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Kurulun, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne de 10 bin 500 lira para cezası verdiği aktarıldı.

Yaşar Aşçıoğlu'na 60 gün hak mahrumiyeti

PFDK'nın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na, TFF ve başkan Yıldırım Demirören'e yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

Kurulun, Spor Toto 2. Lig'de İstanbulspor ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanan maçta yaşanan tartışma nedeniyle Büyükçekmece Tepecikspor Sportif Direktörü Ümit Karan'a 40 gün hak mahrumiyeti ve 7 bin 500 lira, İstanbulspor antrnenörü Yalçın Koşukavak'a da 4 maç men ve 4 bin 500 lira ceza verdiği belirtildi.