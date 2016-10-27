 Lige kış ayarı – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Lige kış ayarı

    Lige kış ayarı
    Süper Lig'de 9. haftadan itibaren yeni kış topu Nike Ordem 4 Hi-Vis kullanılacak. Yetkililer Hi- Vis düzenlemesiyle oyuncuların topu hızla görmelerinin sağlanacağını ve ani tepki vermelerine yardımcı olacağını belirtiliyor.
    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:40
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