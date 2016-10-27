 İşte 9. haftada düdük çalacak isimler – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    İşte 9. haftada düdük çalacak isimler

    İşte 9. haftada düdük çalacak isimler

    Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

    Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 9. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 -Beşiktaş: Alper Ulusoy

    29 Ekim Cumartesi:

    13.30 Gaziantepspor-Osmanlıspor: Barış Şimşek

    16.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

    19.00 -Galatasaray: Hüseyin Göçek

    30 Ekim Pazar:

    13.30 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: Serkan Çınar

    16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

    19.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Fırat Aydınus

    31 Ekim Pazartesi:

    20.00 Kasımpaşa-Aytemiz : Mete Kalkavan

    20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:16
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