İşte 9. haftada düdük çalacak isimler
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Alper Ulusoy
29 Ekim Cumartesi:
13.30 Gaziantepspor-Osmanlıspor: Barış Şimşek
16.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Adanaspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek
30 Ekim Pazar:
13.30 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: Serkan Çınar
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Fırat Aydınus
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:16
- "Kin, nefret, öfke ve böyle duygular..."
Toplam 2
Yorum
Aslan FATIH HOCA BUNUN ICIN YILDIRAYI HARCADI DAHA SONRA MESUT VE DIGER FUTBOLCULARDA TERCIHLERINI ALMAN MLLI TAKIMINDAN YANA KULLANDILAR
- 3 hafta oynayamayacak
Toplam 7
Yorum
bogdan eyv
- 3 hafta oynayamayacak
Toplam 7
Yorum
bogdanovic sagolasın hocam. inşallah en kısa sürede iyileşirim
İşte 9. haftada düdük çalacak isimler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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