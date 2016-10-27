 Hangi maç, hangi gün, saat kaçta? – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    Hangi maç, hangi gün, saat kaçta?

    Hangi maç, hangi gün, saat kaçta?

    Toto Süper Lig'de 9. haftanın perdesi yarın yapılacak - karşılaşmasıyla açılacak.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

    Süper Lig'de 9. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 - (Ankara 19 Mayıs)

    29 Ekim Cumartesi:

    13.30 Gaziantepspor-Osmanlıspor (Kamil Ocak)

    16.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    19.00 Adanaspor-Galatasaray (5 Ocak Fatih Terim)

    30 Ekim Pazar:

    13.30 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Hüseyin Avni Aker)

    19.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)

    31 Ekim Pazartesi:

    20.00 -Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:24
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