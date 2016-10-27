Hangi maç, hangi gün, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın perdesi yarın yapılacak Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasıyla açılacak.
Süper Lig'de 9. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)
29 Ekim Cumartesi:
13.30 Gaziantepspor-Osmanlıspor (Kamil Ocak)
16.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adanaspor-Galatasaray (5 Ocak Fatih Terim)
30 Ekim Pazar:
13.30 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Hüseyin Avni Aker)
19.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:24
- Operasyon
Toplam 9
Yorum
bjk10 Gökhan TÖRE'nin gelişi hücum hattında büyük patlama yaratır, en az 5 maç kazandırır.
- Trabzonspor'a müjde!
Toplam 1
Yorum
Trabzonspor61 Taraftarlar 2012'den sonra ayağını staddan kesti, futbol adı altında sunulan şeyide izlemeyi bıraktı...
- Usta yalnız bırakmadı
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspor gol yediği zaman Tanju ÇOLAĞ ' ın bu kadar sevineceğini beklemiyorduk.
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