Beşiktaş ile Gençlerbirliği 87. randevuda
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 87. kez karşı karşıya gelecek.
Lig maçlarında Beşiktaş'ın 137 golüne, Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da ise Beşiktaş 1-0 galip geldi.
- Beşiktaş, son 11 maçın 5'ini kazanabildi
Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 11 lig maçından 5'ini kazanabildi.
İki ekip arasındaki son 11 karşılaşmada Beşiktaş 5, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
- Ankara'da da Beşiktaş üstün
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.
Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 43 lig maçının 21'ini kazandı, 6 kez yenildi, 16 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Ankara'da siyah-beyazlılar 67, kırmızı-siyahlılar ise 35 gol attı.
- Deplasmanda son 5 maçta bir galibiyet
Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 5 lig maçından sadece birini kazanabildi.
İki ekip arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan son 5 lig maçından 2'sini başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 2'si de berabere bitti.
- En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000 sezonlarında da 4-0'lık sonuçlarla aldı.
Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.
- Son 10 maç
İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçın skorları şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2011-2012
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|4 - 2
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|3 - 2
|2012-2013
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1 - 1
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|3 - 0
|2013-2014
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1 - 0
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|1 - 1
|2014-2015
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|0 - 2
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|2 - 1
|2015-2016
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1 - 1
|Beşiktaş-Gençlerbirliği
|1 - 0
- 27 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:22
- Operasyon
Toplam 9
Yorum
bjk10 Gökhan TÖRE'nin gelişi hücum hattında büyük patlama yaratır, en az 5 maç kazandırır.
- Trabzonspor'a müjde!
Toplam 1
Yorum
Trabzonspor61 Taraftarlar 2012'den sonra ayağını staddan kesti, futbol adı altında sunulan şeyide izlemeyi bıraktı...
- Usta yalnız bırakmadı
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspor gol yediği zaman Tanju ÇOLAĞ ' ın bu kadar sevineceğini beklemiyorduk.
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