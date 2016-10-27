İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 137 golüne, Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da ise Beşiktaş 1-0 galip geldi.

- Beşiktaş, son 11 maçın 5'ini kazanabildi

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 11 lig maçından 5'ini kazanabildi.

İki ekip arasındaki son 11 karşılaşmada Beşiktaş 5, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

- Ankara'da da Beşiktaş üstün

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.

Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 43 lig maçının 21'ini kazandı, 6 kez yenildi, 16 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ankara'da siyah-beyazlılar 67, kırmızı-siyahlılar ise 35 gol attı.

- Deplasmanda son 5 maçta bir galibiyet

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 5 lig maçından sadece birini kazanabildi.

İki ekip arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan son 5 lig maçından 2'sini başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 2'si de berabere bitti.

- En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000 sezonlarında da 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

- Son 10 maç

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçın skorları şöyle: