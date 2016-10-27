 Beşiktaş ile Gençlerbirliği 87. randevuda – Fotomaç – 27 Ekim 2016
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    27 Ekim 2016, Perşembe
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    ile 87. randevuda

    ile , yarın yapacakları maçla ligde 87. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

    Lig maçlarında 'ın 137 golüne, 62 golle karşılık verdi.

    Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da ise Beşiktaş 1-0 galip geldi.

    - Beşiktaş, son 11 maçın 5'ini kazanabildi

    Beşiktaş, ile yaptığı son 11 lig maçından 5'ini kazanabildi.

    İki ekip arasındaki son 11 karşılaşmada Beşiktaş 5, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

    - Ankara'da da Beşiktaş üstün

    Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.

    Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 43 lig maçının 21'ini kazandı, 6 kez yenildi, 16 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

    Ankara'da siyah-beyazlılar 67, kırmızı-siyahlılar ise 35 gol attı.

    - Deplasmanda son 5 maçta bir galibiyet

    Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 5 lig maçından sadece birini kazanabildi.

    İki ekip arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan son 5 lig maçından 2'sini başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 2'si de berabere bitti.

    - En farklı skorlu galibiyetler

    Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000 sezonlarında da 4-0'lık sonuçlarla aldı.

    Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

    - Son 10 maç

    İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçın skorları şöyle:

    Sezon Maç Sonuç
    2011-2012 Gençlerbirliği-Beşiktaş 4 - 2
    Beşiktaş-Gençlerbirliği 3 - 2
    2012-2013 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1 - 1
    Beşiktaş-Gençlerbirliği 3 - 0
    2013-2014 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1 - 0
    Beşiktaş-Gençlerbirliği 1 - 1
    2014-2015 Gençlerbirliği-Beşiktaş 0 - 2
    Beşiktaş-Gençlerbirliği 2 - 1
    2015-2016 Gençlerbirliği-Beşiktaş 1 - 1
    Beşiktaş-Gençlerbirliği 1 - 0

    1. 27 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:22
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