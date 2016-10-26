 Kayseri’ye haciz şoku – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Kayseri’ye haciz şoku

    Kayseri’ye haciz şoku
    icralık oldu... Sarı-kırmızılıların 6 sezondur güvenlik işlerini yürüten Pusula38 Şirketi'nin Genel Müdürü Abdullah Çelebi, 400 bin TL'lik alacakları için kulüp hakkında icra işlemi başlattı.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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