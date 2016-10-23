Osmanlı'ya Paşa çelmesi
Ligde oynanan 8. hafta maçında Kasımpaşa deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Osmanlı Stadı'nda oynanan ve Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede konuk ekip Kasımpaşa 50. dakikada David Pavelka'yla 1-0 öne geçerken 77. dakikada Badou Ndiaye'nin ayağından gelen golle Osmanlıspor skora 1-1'lik eşitlik getirdi.
Kıran kırana geçen maçta gol perdesini 82. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Adem Büyük kapattı ve Kasımpaşa deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonucun ardından 6. sıradaki Osmanlıspor 11 puanda kalırken Kasımpaşa 8 puana ulaşarak 15. sıraya yükseldi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:00
- Küfürden ceza yolda
Toplam 4
Yorum
Nazim Arkadaşım bende o mactaydim ama önce tirabzon taraftarı küfür etti ben onaylamiyorum bu olanları ama hakemin cezası ne olacak Trabzonun cezası ne olucak
- Teknik heyet ve yönetime destek
Toplam 6
Yorum
samet bruma kırmızı görmeliydi bence
- Quaresma'ya Çin kancası
Toplam 35
Yorum
ercan q7 50 milyon euroya bile gitmez kendisi söyledi..
Osmanlı'ya Paşa çelmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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