Osmanlı'ya Paşa çelmesi

Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Osmanlı Stadı'nda oynanan ve Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede konuk ekip Kasımpaşa 50. dakikada David Pavelka'yla 1-0 öne geçerken 77. dakikada Badou Ndiaye'nin ayağından gelen golle Osmanlıspor skora 1-1'lik eşitlik getirdi.

Kıran kırana geçen maçta gol perdesini 82. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Adem Büyük kapattı ve Kasımpaşa deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından 6. sıradaki Osmanlıspor 11 puanda kalırken Kasımpaşa 8 puana ulaşarak 15. sıraya yükseldi.



