 Osmanlı'ya Paşa çelmesi – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Osmanlı'ya Paşa çelmesi

    Osmanlı'ya Paşa çelmesi

    Ligde oynanan 8. hafta maçında deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.

    Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında 'yı konuk etti.

    Osmanlı Stadı'nda oynanan ve Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede konuk ekip Kasımpaşa 50. dakikada David Pavelka'yla 1-0 öne geçerken 77. dakikada Badou Ndiaye'nin ayağından gelen golle Osmanlıspor skora 1-1'lik eşitlik getirdi.

    Kıran kırana geçen maçta gol perdesini 82. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Adem Büyük kapattı ve Kasımpaşa deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

    Bu sonucun ardından 6. sıradaki Osmanlıspor 11 puanda kalırken Kasımpaşa 8 puana ulaşarak 15. sıraya yükseldi.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:00
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