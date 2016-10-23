 Başakşehir zirveyi sevdi – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Başakşehir zirveyi sevdi

    Başakşehir zirveyi sevdi

    Medipol Başakşehir deplasmanda konuğu olduğu 'u 2-0 mağlup etti.

    Toto Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 'un konuğu oldu.

    'ın yönettiği ve saat 13.30'da başlayan maçın 25. dakikasında Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Başakşehir'de ikinci gol 45. dakikada Mehmet Batdal'ın ayağından gelirken mücadele de bu sonuçla tamamlandı.

    Karşılaşmanın ardından ligde maç fazlasıyla 'ın önünde zirvede bulunan Başakşehir puanını 20'ye çıkarırken 5. sıradaki Karabükspor 12 puanda kaldı.

    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:29
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