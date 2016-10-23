Başakşehir zirveyi sevdi

Spor Toto Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Karabükspor'un konuğu oldu.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve saat 13.30'da başlayan maçın 25. dakikasında Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Başakşehir'de ikinci gol 45. dakikada Mehmet Batdal'ın ayağından gelirken mücadele de bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından ligde maç fazlasıyla Beşiktaş'ın önünde zirvede bulunan Başakşehir puanını 20'ye çıkarırken 5. sıradaki Karabükspor 12 puanda kaldı.



