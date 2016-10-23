Başakşehir zirveyi sevdi
Medipol Başakşehir deplasmanda konuğu olduğu Karabükspor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Karabükspor'un konuğu oldu.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve saat 13.30'da başlayan maçın 25. dakikasında Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Başakşehir'de ikinci gol 45. dakikada Mehmet Batdal'ın ayağından gelirken mücadele de bu sonuçla tamamlandı.
Karşılaşmanın ardından ligde maç fazlasıyla Beşiktaş'ın önünde zirvede bulunan Başakşehir puanını 20'ye çıkarırken 5. sıradaki Karabükspor 12 puanda kaldı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:29
- Beylerbeyi
Toplam 26
Yorum
austin ortada büyütülecek bi şey yok...gs ii top oynadı 70 lerde top tutma üstünlüğü daha ne ne olacak şansızlık..sadece oyunu brz daha gelişmesi lazım artık pozisyonları çok bireysel kuruyoruz.pozisyon yaratırken 3.pası ceza sahasında yapamıyoruz..3 lü kombinasyonlar araya kaçmalar ceza sahsında al verler yok 2.pasta şut ya da topu kaybettik..ama yani trabzonda buna seviniyosa diyecek bi şey yok bu kadar böyle defans olur mu yaa herhalde en çok trbzonu hapsettik..
- Teknik heyet ve yönetime destek
Toplam 3
Yorum
Galibiyete saygı Siz bizi 7 kişi kalmışken hakemin verdiği penaltıyla alakası olmayan bi golle zorla yenip sonrada hiç utanmadan oley çeken takımsınız neyin derdindesiniz yendik işte birader senin kaç pozisyonun var biz hep defans yaptık sen tek kale oynadın madem niye bizim hanemizde 1 sizin hanemizde 0 yazıyo.o kadar taktik sahibi takımımızda niye açamadınız defansı.herkes önce ne oynuyo ona bakacak biz ne oynadığımız biliyoruz herkes haddini bilecek
- Durica’dan Eren’e kilit
Toplam 3
Yorum
Selim Eren in dersi yolcu dün geceye kadar
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