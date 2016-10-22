 Trabzon golü buldu! Ofsayt tartışması – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Trabzon golü buldu! Ofsayt tartışması

    Trabzon golü buldu! Ofsayt tartışması

    'da 'un ilk isabetli şutu gol oldu.

    Maçın 17. dakikasında bordo-mavililer 'nin golüyle G.Saray karşısında öne geçti. Sağ kanattan gelişen akınında Castillo ile ver kaça giren Matus Bero, ceza sahası içerisindeki N'Doye'ye al da at dedi. Senegalli oyuncu da tek vuruşla topu Muslera'nın koruduğu ağlara gönderdi.

    OFSAYT KOKAN POZİSYON
    Dame N'Doye, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü ağlarına gönderdi. Ancak golde Trabzonsporlu golcünün G.Saray savunmasından bir adım önde olup olmadığı tartışma yarattı.

    DAME N'DOYE'NİN GOLÜNDE BULUNDUĞU POZİSYON:

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:36
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