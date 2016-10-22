Trabzon golü buldu! Ofsayt tartışması

Maçın 17. dakikasında bordo-mavililer N'Doye'nin golüyle G.Saray karşısında öne geçti. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor akınında Castillo ile ver kaça giren Matus Bero, ceza sahası içerisindeki N'Doye'ye al da at dedi. Senegalli oyuncu da tek vuruşla topu Muslera'nın koruduğu ağlara gönderdi.

OFSAYT KOKAN POZİSYON

Dame N'Doye, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Galatasaray ağlarına gönderdi. Ancak golde Trabzonsporlu golcünün G.Saray savunmasından bir adım önde olup olmadığı tartışma yarattı.



DAME N'DOYE'NİN GOLÜNDE BULUNDUĞU POZİSYON:



