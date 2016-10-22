Trabzon golü buldu! Ofsayt tartışması
Türk Telekom Arena'da Trabzonspor'un ilk isabetli şutu gol oldu.
Maçın 17. dakikasında bordo-mavililer N'Doye'nin golüyle G.Saray karşısında öne geçti. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor akınında Castillo ile ver kaça giren Matus Bero, ceza sahası içerisindeki N'Doye'ye al da at dedi. Senegalli oyuncu da tek vuruşla topu Muslera'nın koruduğu ağlara gönderdi.
OFSAYT KOKAN POZİSYON
Dame N'Doye, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Galatasaray ağlarına gönderdi. Ancak golde Trabzonsporlu golcünün G.Saray savunmasından bir adım önde olup olmadığı tartışma yarattı.
DAME N'DOYE'NİN GOLÜNDE BULUNDUĞU POZİSYON:
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:36
- Güneş'ten rehavet uyarısı
Toplam 15
Yorum
ERKARTAL SAZANLAR DÜN YALKALIKLARINDAN TEBRİK EDİYORLARDI ..ŞİMDİ MOTORLARINI SOĞUTTULAR SAZANBEYİNLERİYLE BEŞİKTAŞIN BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR
- Galatasaray - Trabzonspor | 19.00
Toplam 5
Yorum
Gs li Trabzon fark yemez se iyidir.
- Emenike’den şok tavır
Toplam 21
Yorum
/*/ BUNU BURSAYA VERİN KALECİ HARUN TEKİNİ ALIN.
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