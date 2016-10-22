 Ateşten gece – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Ateşten gece

    Ateşten gece

    Türk futbolunun iki dev takımı ile bu akşam TT Arena’da kozlarını paylaşıyor

    Ligde 17'şer puanla M. Başakşehir ve 'la birlikte zirveyi paylaşan , sezona istediği gibi başlayamayan 'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybı istemeyen Galatasaray ile bugünkü derbiyi çıkış maçı olarak gören Trabzonspor'un kapışması nefesleri kesecek.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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