Arena'da Trabzonspor fırtınası

Türk Telekom Arena'daki dev randevuda zirve ortağı Galatasaray ile çıkış arayan Trabzonspor karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 8. haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde kazanan 1-0'la Trabzonspor oldu.

Dame N'Doye'nin 17. dakikadaki golüyle Arena'dan galibiyetle çıkan bordo-mavililer, Galatasaray'a bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı.

Bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran Trabzonspor 9. sıraya yükseldi. 17 puanda kalan G.Saray ise zirve yarışında yara aldı.

N'DOYE SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLÜNÜ G.SARAY'A ATTI

2015/16 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Dame N'Doye, Süper Lig'de daha önce öynadığı 14 karşılaşmada gol atma başarısı gösterememişti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu maçta 11'de şans tanıdığı Senegalli golcü 17. dakikada Süper Lig'deki ilk golünü atarak siftah yaptı. Matus Bero'nun asistine topu ağlara göndermekte zorlanmayan N'Doye'nin golünde ofsayt tartışmaları da yaşandı.







90+5'TE DİREKLER SALLANDI

Maçın son bölümünde beraberlik golü için yüklenen Galatasaray, aradığı gole 90+5'te çok yaklaştı. Fantastik gollerin adamı Eren Derdiyok'un röveşatası direkten döndü.



ERSUN YANAL BİR KEZ DAHA ARENA'DA KAZANDI

Galatasaray karşısında son 2 maçını kaybeden Trabzonspor, sarı-kırmızılılar karşısında son galibiyetini 2014-15 sezonun 27'nci haftasında yine Ersun Yanal yönetiminde almıştı. Bordo-mavililer, 22 Kasım'da Türk Telekom Arena'daki maçta Galatasaray'ı Yusuf Erdoğan ve Medjani'nin golleriyle rakibini 3-0 mağlup etmişti.

RIEKERİNK'İN DEĞİŞİKLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'ın ilk 11'indeki değişiklikler dikkati çekti.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının başlangıç kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan isimlerden Josue, Sneijder'in iyileşmesi sonrası yedekler arasında kalırken, sakatlandığı açıklanan Hakan Balta'nın yerine ise savunmada Semih Kaya şans buldu. Hollandalı teknik adam, Trabzonspor karşısıda ayrıca, Yasin Öztekin'in yerine Podolski'ye, Sabri Sarıoğlu'un yerine de Cavanda'ya yer verdi.

SNEIJDER 150. MAÇINDA

Hollanda Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Gençlerbirliği karşısında oynayamayan Sneijder, Trabzonspor maçıyla yeniden sahalara dönerken, Galatasaray formasıyla 150. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takıma 2012-2013 sezonunun devre arasında transfer olan Hollandalı yıldız futbolcu, bordo-mavili ekip karşısında 150. kez Galatasaray formasını giymiş oldu.

Sneijder, geride kalan 149 maçta 41 gol atarken, bu süreçte 2 Süper Lig, 3'er TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

SEMİH KAYA SEZONUN İLK MAÇINA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı futbolcu Semih Kaya, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezonki ilk maçına çıkmış oldu.

Hakan Balta'nın sakatlanmasının ardından teknik direktör Riekerink'in tercihi olan Semih, bu sezonki ilk kez bir resmi maçta sahaya çıkarak siftah yaptı.

PODOLSKİ VE CAVANDA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısına çıktığı başlangıç kadrosunda yer alan isimlerden Luis Cavanda ve Lukas Podolski, bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıktılar

Yeni transferlerden olan Luis Cavanda, sezon öncesi hazırlık maçında sakatlık geçirmesi sonrası bir süre takımdan uzak kalırken, 3 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ile oynadığı TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Podolski de 2 lig maçında sonradan oyuna girmesinin ardından, Trabzonspor müsabakasıyla ilk 11'deki yerine döndü ve bu sezon ligde ilk kez başlangıç kadrosunda yerini aldı.

TARAFTARIN İLGİSİ BÜYÜK

Galatasaray taraftarları, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Türk Telekom Arena tribünleri büyük ölçüde dolarken, taraftarlar için tüm stada sarı-kırmızılı bayraklar dağıtıldı.

Müsabakayı 40 binin üzerinde futbolsever takip etti.

TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray deplasmanında takımında 2 değişikliğe gitti.

Son oynanan Akhisar Belediyespor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Aytaç Kara'nın yokluğunda Okay Yokuşlu'ya şans veren Yanal, Hyunjun Suk'u da yedeğe çekerek yerine Dame N'Doye'yi görevlendirdi.

Öte yandan, Akhisar Belediyespor müsabakasında sakatlık geçiren Onazi ise tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk 11'deki yerini aldı.