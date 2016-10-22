"7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"

Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında G.Saray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından bordo-mavililerden çarpıcı bir açıklama geldi. Trabzonspor'un sağ beki Zeki yavru, geçen yıl hakem faciası yaşanan 4 kırmızı kartlı maça gönderme yaptı.



"GALİBİYET SÜRPRİZ DEĞİL"

Üzerlerindeki şanssızlığı kırdıklarını söyleyen Zeki, "Bu galibiyet bizim için sürpriz değil. Trabzonspor için doğal bir skor bu. Kötü günler geçiyrdouk. Ama takım içinde birlik beraberlik açısından her hangi bir sorunumuz olmadığını biliyorduk. Bu şanssızlığı elber bir gün kıracaktık. Bugün futbol olarak belki göze hoş gelen bir oyun sergilemedik ama iyi mücadele ettik" dedi.

"7 KİŞİYLE BİZE OLEY ÇEKTİKLERİNİ UNUTMADIK"

Zeki Yavru geçen sezon Türk Telekom Arena'daki maçta yaşananları hatırlatarak, "Geçen sezonki maçı unutmadık. Burada biz 7 kişi kaldığımızda tribünlerin oley çekmesini unutmadık. Trabzonspor'un büyüklüğünü burada bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.



UĞUR DEMİROK: "G.SARAY TARAFTARI BİZİ HIRSLANDIRDI"

Bordo-mavili takımın stoper oyuncusu Uğur Demirok da Zeki Yavru ile benzer açıklamalar yaptı. Maçtan önce G.Saray taraftarının, "Trabzon kümeye" şeklinde tempo tuttuğunu belirten Aykut, "onlara en iyi cevabı verdik" dedi.