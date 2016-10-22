 "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık" – Fotomaç – 22 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"

    "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"

    'un sağ kanat oyuncusu , geçen sezon Deniz Ateş Bitnel'in 4 kırmızı kart gösterdiği maça gönderme yaptı. Zeki, "Geçen sezon burada 7 kişi kaldığımızda G.Saray taraftarının oley çekmesini unutmadık. Trabzonspor'un büyüklüğünü gösterdik" dedi.

    'un Süper Lig'in 8. haftasında G.Saray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından bordo-mavililerden çarpıcı bir açıklama geldi. Trabzonspor'un sağ beki , geçen yıl hakem faciası yaşanan 4 kırmızı kartlı maça gönderme yaptı.

    "GALİBİYET SÜRPRİZ DEĞİL"
    Üzerlerindeki şanssızlığı kırdıklarını söyleyen Zeki, "Bu galibiyet bizim için sürpriz değil. Trabzonspor için doğal bir skor bu. Kötü günler geçiyrdouk. Ama takım içinde birlik beraberlik açısından her hangi bir sorunumuz olmadığını biliyorduk. Bu şanssızlığı elber bir gün kıracaktık. Bugün olarak belki göze hoş gelen bir oyun sergilemedik ama iyi mücadele ettik" dedi.

    "7 KİŞİYLE BİZE OLEY ÇEKTİKLERİNİ UNUTMADIK"
    Zeki Yavru geçen sezon 'daki maçta yaşananları hatırlatarak, "Geçen sezonki maçı unutmadık. Burada biz 7 kişi kaldığımızda tribünlerin oley çekmesini unutmadık. Trabzonspor'un büyüklüğünü burada bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.

    UĞUR DEMİROK: "G.SARAY TARAFTARI BİZİ HIRSLANDIRDI"
    Bordo-mavili takımın stoper oyuncusu Uğur Demirok da Zeki Yavru ile benzer açıklamalar yaptı. Maçtan önce G.Saray taraftarının, "Trabzon kümeye" şeklinde tempo tuttuğunu belirten Aykut, "onlara en iyi cevabı verdik" dedi.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.