3 dakikada 2 gol
Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor'u Cristobal'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta maçında Bursaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaştı.
Bursaspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın son dakikalarında bulduğu gollerle Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri ise 85 ve 88'de Cristobal Jorguera attı.
Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 16'ya yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor 8 puanda kaldı.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:55
- Ateşten gece
Toplam 11
Yorum
bjk Hakem faciası yaşanmazsa Ts Gs yi yener.
- Başkanlığı bırakıyor mu?
Toplam 54
Yorum
vinyadur inşallah şu yargıtay kararını 18 yıl daha açıklamazda sende 18 yıl daha orda kalırsın , çok amin...
- Başkanlığı bırakıyor mu?
Toplam 54
Yorum
Onur Sever Kendi dönemini örnek verirken 18 senede 6 defa şampiyon olduk derken Galatasaray o dönemde 9 defa şampiyon oldu bunu söylememek için 80leri katıyor araya.
3 dakikada 2 gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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