 3 dakikada 2 gol – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    3 dakikada 2 gol

    3 dakikada 2 gol

    , Aytemiz 'u Cristobal'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

    Toto Süper Lig'in 8. hafta maçında , deplasmanda Aytemiz 'la karşılaştı.

    , ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın son dakikalarında bulduğu gollerle Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı.

    Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri ise 85 ve 88'de Cristobal Jorguera attı.

    Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 16'ya yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor 8 puanda kaldı.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:55
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