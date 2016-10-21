 Trabzonspor, İstanbul'da kazanamıyor – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    , İstanbul'da kazanamıyor

    Trabzonspor, İstanbul'da kazanamıyor

    'ın ile İstanbul'da oynadığı maçlarda sarı-kırmızılıların büyük üstünlüğü göze çarpıyor. İstanbul'daki 43 lig maçında Galatasaray rakibine sadece 9 kez mağlup olurken, 23 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. 11 maç ise berabere bitti.

    İki ekip arasında 'un lige yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 43 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 121 karşılaşmanın 56'ni , 38'sini Trabzonspor kazandı. 27 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 160 kez rakip fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 131 kez gol sevinci yaşadı.

    Ligde Galatasaray önde
    Süper Lig'de yapılan 86 karşılaşmanın 39'nu sarı-kırmızılı takım kazanırken, 26 maçta ise gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. 21 karşılaşma berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 113, Trabzonspor ise 94 gol attı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Trabzon'da 'nda oynanan karşılaşmayı 1-0, İstanbul'da oynanan maçı ise 2-1 kazanmıştı.

    İstanbul'daki maçlar
    İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig karşılaşmalarında da Galatasaray, galibiyet sayısında rakibine büyük üstünlük kurdu. Galatasaray, İstanbul'daki 43 lig maçında rakibine sadece 9 kez mağlup olurken, 23 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. İstanbul'daki 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne karşılık, Trabzonspor 44 gol kaydetti.

    Farklı galibiyetler
    Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi. 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

    Ligdeki son 12 maç

    2011-2012
    Trabzonspor - Galatasaray: 0 - 3
    Galatasaray - Trabzonspor: 1 - 1
    Trabzonspor - Galatasaray: 2 - 4
    Galatasaray - Trabzonspor: 0 - 0

    2012-2013
    Trabzonspor - Galatasaray: 0 - 0
    Galatasaray - Trabzonspor: 2 - 0

    2013-2014
    Galatasaray - Trabzonspor: 2 - 1
    Trabzonspor - Galatasaray: 1 - 4

    2014-2015
    Galatasaray - Trabzonspor: 0 - 3
    Trabzonspor - Galatasaray: 2- 1

    2015-2016
    Trabzonspor-Gaatasaray:0-1
    Galatasaray-Trabzonspor:2-1
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 11:41
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