Trabzonspor, İstanbul'da kazanamıyor
Galatasaray'ın Trabzonspor ile İstanbul'da oynadığı maçlarda sarı-kırmızılıların büyük üstünlüğü göze çarpıyor. İstanbul'daki 43 lig maçında Galatasaray rakibine sadece 9 kez mağlup olurken, 23 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. 11 maç ise berabere bitti.
Ligde Galatasaray önde
Süper Lig'de yapılan 86 karşılaşmanın 39'nu sarı-kırmızılı takım kazanırken, 26 maçta ise gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. 21 karşılaşma berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 113, Trabzonspor ise 94 gol attı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Trabzon'da Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 1-0, İstanbul'da oynanan maçı ise 2-1 kazanmıştı.
İstanbul'daki maçlar
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig karşılaşmalarında da Galatasaray, galibiyet sayısında rakibine büyük üstünlük kurdu. Galatasaray, İstanbul'daki 43 lig maçında rakibine sadece 9 kez mağlup olurken, 23 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. İstanbul'daki 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne karşılık, Trabzonspor 44 gol kaydetti.
Farklı galibiyetler
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi. 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Ligdeki son 12 maç
2011-2012
Trabzonspor - Galatasaray: 0 - 3
Galatasaray - Trabzonspor: 1 - 1
Trabzonspor - Galatasaray: 2 - 4
Galatasaray - Trabzonspor: 0 - 0
2012-2013
Trabzonspor - Galatasaray: 0 - 0
Galatasaray - Trabzonspor: 2 - 0
2013-2014
Galatasaray - Trabzonspor: 2 - 1
Trabzonspor - Galatasaray: 1 - 4
2014-2015
Galatasaray - Trabzonspor: 0 - 3
Trabzonspor - Galatasaray: 2- 1
2015-2016
Trabzonspor-Gaatasaray:0-1
Galatasaray-Trabzonspor:2-1
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:41
- Aboubakar çaktı Avrupa şaştı!
Toplam 5
Yorum
karakartal Aboubakar gol orucunu Napoli karşısında bozdu.Gelecek vadeden bir oyuncu ama bir Gomez olamaz.Ondan azami istifade etmek için Cenk Tosunla çift forvet oynatmak lazım,özellikle iç saha maçlarında.İç saha onbirim Fabri-G.Gönül-Marcelo-Tosiç-Caner-Atiba-Oğuzhan-Quaresma-Adriano-Cenk-Aboubakar
- Aboubakar çaktı Avrupa şaştı!
Toplam 5
Yorum
Kar Abunun eksikleri çok top kaybediyor. İleride topu 10 saniye tutabilse goller peş peşe gelecek. Ayrıca baskı yaparken birden bırakıyor. Rakip nefes alıyor. Bu eksikler giderilirse 2 sene sonra 70.000 EURO
- Yıllık gider 168 milyon euro
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Büyük takımların büyük harcamaları olur. Mesele borçları kapatmak. Rİva işi çözer. Bu giderlerin bir açıklaması var ama Faiz giderinin bir açıklaması yok karşılıksız gider. O yüzden borç sıfırlanmalı.
Trabzonspor, İstanbul'da kazanamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.