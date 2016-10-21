 Konya-Fener maçının yardımcı hakemi değişti – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Konya-Fener maçının yardımcı hakemi değişti

    Konya-Fener maçının yardımcı hakemi değişti

    Toto Süper Lig'de 24 Ekim Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor- maçının yardımcı hakemi değişti.

    Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce açıklanan yardımcı hakem Ekrem Kan'ın kasığındaki sakatlık nedeniyle Merkez Hakem Kurulunun (MHK) değişikliğe gittiği belirtildi.

    Yeni atamayla MHK'nin Kan'ın yerine Cem Satman'ı atandığı ifade edildi.

    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:42
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