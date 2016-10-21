Konya-Fener maçının yardımcı hakemi değişti
Spor Toto Süper Lig'de 24 Ekim Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçının yardımcı hakemi değişti.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:42
- ''Villarreal'i elimizden kaçırdık''
Toplam 1
Yorum
mehmet Osmanlısporu oynadığı iyi ve karakterli futboluna tebrikler. Ne olursa olsun Avrupa kupalarında gururla seyrettiğim bir takım Osmanlıspor. Villa Real çok güçlü bir kadrosu olan bir takım. 10 kişi kalmasaydık galip gelebilirdik. Buna rağmen Osmanlıspor 10 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında rakip sahada pres yapan rakibine korku salan bir takımdı. Ayakları hiç titremedi. Bence çok başarılı ve bu sezon sonunda artık beş büyükler denecek.
- Aboubakar çaktı Avrupa şaştı!
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mehmet aboubakar olan adımı bundan sonra habouchakar değiştiriyorum kamuoyuna duyurulur. Türkçe yazılışı Habuçakar' dır.:) Tebrikler Beşiktaş !!!
- Ali Şen o isme seslendi
Toplam 1
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fb ne güzel konuşmuş yaaa
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