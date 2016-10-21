 İki maçta da o isimler değişti – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    İki maçta da o isimler değişti

    İki maçta da o isimler değişti

    Atiker Konyaspor- maçının yan hakeminin sakatlık nedeniyle değiştiği haberinin ardından, - maçının hakeminin de yine aynı gerekçeyle değiştiği duyuruldu.

    Toto Süper Lig'in 8. haftasında 'ın 'u konuk edeceği maçın yardımcı hakemi değişti. Karşılaşmanın yardımcı hakemlerinden Mehmet Metin'in adele sakatlığından dolayı Tarık Ongun atandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

    "Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 8. Haftası'nda 23.10.2016 günü saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının yardımcı hakemi değiştirildi. Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak olan maçın yardımcı hakemi Mehmet Metin'in idmanda adele sakatlığı geçirmesi nedeniyle Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmaya yardımcı hakem olarak FIFA Yardımcı Hakemi Tarık Ongun'u atadı."

    Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi değişti (Haberi okumak için tıklayın)
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:32
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