İki maçta da o isimler değişti
Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçının yan hakeminin sakatlık nedeniyle değiştiği haberinin ardından, Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakeminin de yine aynı gerekçeyle değiştiği duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 8. Haftası'nda 23.10.2016 günü saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının yardımcı hakemi değiştirildi. Vodafone Arena Stadı'nda oynanacak olan maçın yardımcı hakemi Mehmet Metin'in idmanda adele sakatlığı geçirmesi nedeniyle Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmaya yardımcı hakem olarak FIFA Yardımcı Hakemi Tarık Ongun'u atadı."
Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi değişti (Haberi okumak için tıklayın)
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:32
- ''Villarreal'i elimizden kaçırdık''
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Yorum
mehmet Osmanlısporu oynadığı iyi ve karakterli futboluna tebrikler. Ne olursa olsun Avrupa kupalarında gururla seyrettiğim bir takım Osmanlıspor. Villa Real çok güçlü bir kadrosu olan bir takım. 10 kişi kalmasaydık galip gelebilirdik. Buna rağmen Osmanlıspor 10 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında rakip sahada pres yapan rakibine korku salan bir takımdı. Ayakları hiç titremedi. Bence çok başarılı ve bu sezon sonunda artık beş büyükler denecek.
- Aboubakar çaktı Avrupa şaştı!
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mehmet aboubakar olan adımı bundan sonra habouchakar değiştiriyorum kamuoyuna duyurulur. Türkçe yazılışı Habuçakar' dır.:) Tebrikler Beşiktaş !!!
- Ali Şen o isme seslendi
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fb ne güzel konuşmuş yaaa
İki maçta da o isimler değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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