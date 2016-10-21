 Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ne patladı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    , 'ne patladı

    Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ne patladı

    Ligde son oynadığı 4 maçı da kazanamayan hasreti önünde bitirdi.

    8. haftanın açılış maçında Başkent temsilcisini konuk eden rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

    Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jakob Jantscher ve 82. dakikada da penaltıdan Leonard Kweuke atarken, 'nin tyek sayısı 76. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.

    Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 8'e yükseltirken, 10 puanda kaldı.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:05
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