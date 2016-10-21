Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ne patladı
Ligde son oynadığı 4 maçı da kazanamayan Çaykur Rizespor hasreti Gençlerbirliği önünde bitirdi.
8. haftanın açılış maçında Başkent temsilcisini konuk eden Çaykur Rizespor rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jakob Jantscher ve 82. dakikada da penaltıdan Leonard Kweuke atarken, Gençlerbirliği'nin tyek sayısı 76. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 8'e yükseltirken, Gençlerbirliği 10 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jakob Jantscher ve 82. dakikada da penaltıdan Leonard Kweuke atarken, Gençlerbirliği'nin tyek sayısı 76. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 8'e yükseltirken, Gençlerbirliği 10 puanda kaldı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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enis hangi ruh...
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ya biz biz tabzonlu değil ama trabzonsporluyuz, bizde mi başkasının rengini seviyoruz
- G.Saray’da yedek kalmak beni üzmez
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Yılmaz kckş Maçlarda pres i önde oynayanlar yapmalı ki hücuma çıkıldığında hatlar arasında kopukluk olmaz ve dengeli hücum yapılmış olur.gs 2.ci yarı bu yüzden kayıp...?
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