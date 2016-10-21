6 puanlık maç Kayserispor'un
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor, deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti.
Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda dengeyi bozan gol 43. dakikada geldi. Kendi kazandığı penaltıyı gole çeviren Nabil Ghilas, Gaziantepspor'u soyunma odasına 1-0 öne götürdü. İkinci yarıda ise daha etkili bir Kayserispor vardı. 57. dakikada penaltı düdüğü bu kez Kayserispor için çalarken, topun başına geçen Deniz Türüç de skora dengeyi getirdi. Dakikalar 73'ü gösterirken kazanılan serbest vuruşta çok şık bir gol kaydeden Deniz Türüç, Kayserispor'a 3 puanı getiren isim oldu.
Bu sonuçla 8 puana yükselen Kayserispor, Gaziantepspor'la puanını eşitledi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:57
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Toplam 3
Yorum
enis hangi ruh...
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Toplam 4
Yorum
ya biz biz tabzonlu değil ama trabzonsporluyuz, bizde mi başkasının rengini seviyoruz
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Toplam 3
Yorum
Yılmaz kckş Maçlarda pres i önde oynayanlar yapmalı ki hücuma çıkıldığında hatlar arasında kopukluk olmaz ve dengeli hücum yapılmış olur.gs 2.ci yarı bu yüzden kayıp...?
6 puanlık maç Kayserispor'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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