6 puanlık maç Kayserispor'un

Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda dengeyi bozan gol 43. dakikada geldi. Kendi kazandığı penaltıyı gole çeviren Nabil Ghilas, Gaziantepspor'u soyunma odasına 1-0 öne götürdü. İkinci yarıda ise daha etkili bir Kayserispor vardı. 57. dakikada penaltı düdüğü bu kez Kayserispor için çalarken, topun başına geçen Deniz Türüç de skora dengeyi getirdi. Dakikalar 73'ü gösterirken kazanılan serbest vuruşta çok şık bir gol kaydeden Deniz Türüç, Kayserispor'a 3 puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla 8 puana yükselen Kayserispor, Gaziantepspor'la puanını eşitledi.