Dev maçın hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 22 Ekim Cumartesi günü oynanacak zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de 8. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Serkan Çınar

20.00 Gaziantepspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

22 Ekim Cumartesi:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek

19.00 Akhisar Belediyespor-Adanaspor: Özgür Yankaya

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Ekim Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

16.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

19.00 Beşiktaş-Antalyaspor: Barış Şimşek

24 Ekim Pazartesi:

20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım