Dev maçın hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 22 Ekim Cumartesi günü oynanacak zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'de 8. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Serkan Çınar
20.00 Gaziantepspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
22 Ekim Cumartesi:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
19.00 Akhisar Belediyespor-Adanaspor: Özgür Yankaya
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Ekim Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
16.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş-Antalyaspor: Barış Şimşek
24 Ekim Pazartesi:
20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:34
- Volkan dönüyor
Toplam 2
Yorum
cim bomluyum volkanın fenere dezavantaj olduğunu düşünüyorum. atıf ve alper denenmeli derim.
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 9
Yorum
Cenk Dünyada yenilmeyecek takım yoktur yeterki yüreğimizle,sinirlerimize hakim olarak oynayalım başarılar Fenerbahçem. başarı dileyen tüm ebedi dostlara teşekkürler
- İtalyanların kabusu Şenol Güneş
Toplam 11
Yorum
Beşiktaşli Sonuna kadar Şenol Güneş bjk nin efsanesi ol
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