 Dev maçın hakemi belli oldu – Fotomaç – 20 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Dev maçın hakemi belli oldu

    Dev maçın hakemi belli oldu

    Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 22 Ekim Cumartesi günü oynanacak zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

    Süper Lig'de 8. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    19.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Serkan Çınar

    20.00 Gaziantepspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

    22 Ekim Cumartesi:

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek

    19.00 Akhisar Belediyespor-Adanaspor: Özgür Yankaya

    19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Fırat Aydınus

    23 Ekim Pazar:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

    16.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

    19.00 Beşiktaş-Antalyaspor: Barış Şimşek

    24 Ekim Pazartesi:

    20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dev maçın hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.