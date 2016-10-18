Süper Lig'de Karadeniz sessizliği
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 16 takımın forvet oyuncusu golle tanışırken, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un forvetleri gole imza atmadı.
Trabzonspor'un forvet oyuncuları Suk, N'Doye ve Muhammet Demir henüz gol atma başarısı gösteremedi. Bordo-mavili takım ligde oynadığı 7 maçın 5'inde gol atamadı. Trabzonspor'un ligde bulduğu 3 gol ise Onazi (2) ve Yusuf Erdoğan'ın (1) ayağından geldi. Çaykur Rizespor'un forvet oyuncuları Mehmet Akyüz, Kweuke ve Tuszynski de gol atma başarası gösteremedi. Yeşil-mavili ekip ligde oynadığı 7 maçın 3'ünde gol atamadı. Rize ekibinin ligde attığı 4 gol ise Emrah Başsan (1), Atiemwen (1), Jontscher (1) ve Ahmet İlhan'dan (1) geldi.
Ligin en az gol atan takımları oldular
Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta itibariyle Trabzonspor ve Çaykur Rizespor en az gol atan takımlardan oldu. Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor 3'er gol atarken, Çaykur Rizespor'un ise 4 golü bulunuyor. İki takım da 7 maçta kalesinde 10 gol gördü. Geçtiğimiz sezonun 7. haftasında yeşil-mavili ekip 14 kez rakip fileleri havalandırırken, bordo-mavili takım ise 8 gol kaydetmişti. Aynı dönemde Trabzonspor 9, Çaykur Rizespor ise kalesinde 10 gol görmüştü.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 09:53
- Fener yetişemez
Toplam 7
Yorum
Yellow Pardonda geseyi fenerle karıştırdın galiba en kötü haliyle ilk 2 ye giren takımla kıyasmı yapıyosun bide utanmadan 8.bitirdiğinizi günleri unuttunuz galiba ?
- Manu zirveden uzaklaşıyor! 1 puanı De Gea kurtardı
Toplam 2
Yorum
AhmetGS 2 puan bıraktı demişsiniz de, 1 puan kazandı yazmanız gerekiyordu. liverpool liderliğe oynuyor zaten. teknik direktörü yeter..
- Galliani'den Beşiktaş'a transfer kolaylığı
Toplam 5
Yorum
HCK / BJK EN BAŞTAN İTİBAREN LUİZ ADRİANO DEDİM, SANIRIM YENİ DUYDUNUZ...!!!
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