3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Aytemiz Alanyaspor'un, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçında 5 futbolcusunun sarı ve 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
Trabzonspor'un ise Akhisar Belediyespor ile oynadığı mücadelede yaşanan saha olayları sebebiyle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.
Öte yandan açıklamada, TFF 1. Lig takımları Mersin İdmanyurdu, Adana Demirspor, Büyükşehir Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un da PFDK'ya sevk edildikleri kaydedildi.
Ayrıca Samsunspor'un teknik sorumlusu Osman Özköylü'nün de Büyükşehir Gaziantepspor ile oynanan maçta sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 16:41
- Fener yetişemez
Toplam 22
Yorum
Gsoğuz Kendini takımdan sanan fb li ve bjklilere sesleniyorum küçük takımlar yendikleri büyük takımları büyük takımlar kazandıkları kupaları konuşur bu cevap size yeter boş boş konuşmayın
- F.Bahçe'den taraftara uyarı
Toplam 1
Yorum
mamut uslu fener maçına gidecek bir adam var mı hala..paralı adamlardan başka..
- Birlik yok
Toplam 5
Yorum
Tekin Bora Gerçekleri konuşalım futbolcuların kapasitesi bu kadar teknik direktörün suçu yok transferleri Aziz yıldırım yaptı hoca ne yapsın ruh yok
3 kulüp PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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