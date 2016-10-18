3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF 'den yapılan açıklamada, Kayserispor-Beşiktaş maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ev sahibi takımın, PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Aytemiz Alanyaspor'un, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçında 5 futbolcusunun sarı ve 1 oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Trabzonspor'un ise Akhisar Belediyespor ile oynadığı mücadelede yaşanan saha olayları sebebiyle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, TFF 1. Lig takımları Mersin İdmanyurdu, Adana Demirspor, Büyükşehir Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un da PFDK'ya sevk edildikleri kaydedildi.

Ayrıca Samsunspor'un teknik sorumlusu Osman Özköylü'nün de Büyükşehir Gaziantepspor ile oynanan maçta sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.