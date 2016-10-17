 Antalyaspor direnemedi – Fotomaç – 17 Ekim 2016
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    17 Ekim 2016, Pazartesi
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    direnemedi

    Antalyaspor direnemedi

    Toto Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

    Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında kazanan çıkmadı. 7. haftanın sonunda daha galibiyetle tanışamayan , Rize'yi evinde deviremedi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen mücadelede goller maçın son çeyreğinde geldi. 72'de Eto'o'nun asistinde Deniz Kadah takımını 1-0 öne geçirdi. Skoru koruyamayan ev sahibi, Rize'nin 90'da Ahmet İlhan'la bulduğu beraberlik golüne engel olamadı.

    Bu sonuçla Antalyaspor 7. hafta sonunda 3 puanla son sırada yer aldı. Ç.Rizespor ise 5 puanla 16.sırada haftayı tamamladı.

    1. 17 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:02
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