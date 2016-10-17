Antalyaspor direnemedi
Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında kazanan çıkmadı. 7. haftanın sonunda daha galibiyetle tanışamayan Antalyaspor, Rize'yi evinde deviremedi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen mücadelede goller maçın son çeyreğinde geldi. 72'de Eto'o'nun asistinde Deniz Kadah takımını 1-0 öne geçirdi. Skoru koruyamayan ev sahibi, Rize'nin 90'da Ahmet İlhan'la bulduğu beraberlik golüne engel olamadı.
Bu sonuçla Antalyaspor 7. hafta sonunda 3 puanla son sırada yer aldı. Ç.Rizespor ise 5 puanla 16.sırada haftayı tamamladı.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:02
- Kriz çıktı
Toplam 5
Yorum
adil Gomez daha çok pişman olacak ama daha beter olsun
- Emre Mor'un cezası belli oldu
Toplam 1
Yorum
isminiz Türk olduğu için tabiki.... Alman politikası, Bundesligayada hakim demek. Bide özgürlükden bahs ediyorlor iki yüzlüler.
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 198
Yorum
müjdat umu aziz gider dert biter
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