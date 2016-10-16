Kadıköy'de ilk yarı oynanıyor
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başladı. Alper Ulusoy'un düdük çaldığı mücadelede yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ile Volkan Narinç yapıyor.
Bu maçın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de dakika dakika takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Kjaer, Van der Wiel, Josef, Mehmet Topal, Volkan Şen, Alper, Van Persie, Emenike
AYTEMİZ ALANYASPOR: Zlamal, Gassama, Omeruo, Ba, N'Sakala, Sackey, Deniz, Candeias, Emre, Aissati, Vagner Love
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:06
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 6
Yorum
bjkkkkk adam 3.3 alıyor iç dünyasında karmaşalar varmış bizler askeri ücret alıyoruz karman çorman olalımxd
- Josue: Şansı iyi kullandım
Toplam 16
Yorum
Gsli Bu takım daha iyi olacak, sistem takımı olma yolunda ilerliyor bunu ikinci yarıya da yayarsak bu takım zor maç verir.
- Fabricio duvar ördü
Toplam 1
Yorum
Siyah-Beyaz1903 gecen sene tolga'lan sampiyon olduysak bu sezon fabrilen rahat sampiyon oluruz kimse durduramaz bizi bu ligde.
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