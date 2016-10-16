 Kadıköy'de ilk yarı oynanıyor – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Kadıköy'de ilk yarı oynanıyor

    Kadıköy'de ilk yarı oynanıyor

    Toto Süper Lig'de ile Aytemiz kozlarını paylaşıyor.

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında ile Aytemiz karşı karşıya geliyor.

    Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başladı. Alper Ulusoy'un düdük çaldığı mücadelede yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ile Volkan Narinç yapıyor.

    Bu maçın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den de dakika dakika takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER

    FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Kjaer, Van der Wiel, Josef, Mehmet Topal, Volkan Şen, Alper, Van Persie, Emenike

    AYTEMİZ ALANYASPOR: Zlamal, Gassama, Omeruo, Ba, N'Sakala, Sackey, Deniz, Candeias, Emre, Aissati, Vagner Love

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 16:06
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