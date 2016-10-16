Kadıköy'de ilk yarı oynanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.



Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başladı. Alper Ulusoy'un düdük çaldığı mücadelede yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ile Volkan Narinç yapıyor.



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İLK 11'LER



FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Kjaer, Van der Wiel, Josef, Mehmet Topal, Volkan Şen, Alper, Van Persie, Emenike



AYTEMİZ ALANYASPOR: Zlamal, Gassama, Omeruo, Ba, N'Sakala, Sackey, Deniz, Candeias, Emre, Aissati, Vagner Love



