Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Süper Lig 7. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan zorlu mücadelede ilk gol 36. dakikada Alper Potuk'un asistinde Mehmet Topaldan geldi: 1-0.
Beraberlik için baskılarını artıran konuk ekip Alanyaspor'da 59. dakikada sahneye çıkan Daniel Candeias skora 1-1'lik eşitliği getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Alper Ulusoy'un düdük çaldığı maçta Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Volkan Şen ve Miroslav Stoch sarı kart görürken Alanyaspor'da Fabrice N'Sakala, Abdoulbaye Ba, İsmail Aissati, Daniel Candeias ve Deniz Vural sarı, Isaac Sackey ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gören isimler oldu.
Bu sonucun ardından 9. sıradaki Fenerbahçe 9, 11. sıradaki Alanyaspor ise 8 puana yükseldi.
MAÇTAN NOTLAR
İki takım ilk defa Spor Toto Süper Lig'de karşılaşırken, Senegalli futbolcu Abdoulaye Ba, Aytemiz Alanyaspor forması ile Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de yer aldı.
SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jeremain Lens, Ozan Tufan, Salih Uçan ve Jose Fernandao'nun dışında Senegal Milli Takımı'ndan sakat dönen Moussa Sow da forma giyemedi. Son iki haftadır antrenmanlarda hırslı çalışan Robin van Persie beklediği gibi ilk 11'de yer aldı.
Öte yandan Aytemiz Alanyaspor'da sakatlığı bulunan ve geçtiğimiz günlerde takımlara çalışmalara başlayan Donald Guerrier, Fenerbahçe mücadelesine dahil edilmedi.
SÜPER LİG'DEKİ İLK RANDEVU
Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor, ilk kez Süper Lig'de karşı karşıya geldi.
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile ilk kez mücadele etti. İki takım 2007-2008 yılında Alanya'da Türkiye Kupası Grup maçında karşılaştı. Mücadele Fenerbahçe'nin 10-3 üstünlüğü ile son bulmuştu.
ABDOULAYE BA ESKİ TAKIMINA KARŞI
Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli futbolcusu Abdoulaye Ba, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Abdoulaye Ba, geçtiğimiz sezon Porto'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelmişti. Senegalli futbolcuyu bu sezon ise Portekiz ekibinden Aytemiz Alanyaspor kiralık olarak kadrosunda kattı.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:00
- Kenan Sofuoğlu şampiyon oldu!
Toplam 9
Yorum
ua Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar , motor sporlarının 2.liginde şampiyonluk da önemli fakat mühim olan bir üst klasmanda başarılı olabilmek
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 9
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çılgın kartal Adamın gizemi adında gizli Bakıp Bakıp duruyor. Transferin son günlerinde Beşiktaşa atılmış bir kazıktır.
- Ekici: Daha iyi oynamam gerek
Toplam 2
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futbolcumu yoksa tatile gelen oyuncumu, kenardada oyanayacak, defanstada, ama maalesef defansif hiç bir özelliği yok, keza ne ünlü futbolcular var zamanı gelince forvet zamanı gelincede bek oynuyor....
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