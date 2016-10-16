 Bursa'dan gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Bursa'dan gol sesi çıkmadı

    Bursa'dan gol sesi çıkmadı

    Sporr Toto Süper Lig mücadelesinde ile Osmanlıspor golsüz berabere kaldı.

    Toto Süper Lig 7. hafta maçında , Timsah Arena'da Osmanlıspor'u konuk etti.

    Saat 13.30'da başlayan ve 'un yönettiği karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

    Bu sonucun ardından 4. sıradaki 13 puana, 6. sıradaki Osmanlıspor ise 11 puana yükseldi.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:28
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