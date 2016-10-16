Bursa'dan gol sesi çıkmadı
Sporr Toto Süper Lig mücadelesinde Bursaspor ile Osmanlıspor golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 7. hafta maçında Bursaspor, Timsah Arena'da Osmanlıspor'u konuk etti.
Saat 13.30'da başlayan ve Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından 4. sıradaki Bursaspor 13 puana, 6. sıradaki Osmanlıspor ise 11 puana yükseldi.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:28
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 6
Yorum
bjkkkkk adam 3.3 alıyor iç dünyasında karmaşalar varmış bizler askeri ücret alıyoruz karman çorman olalımxd
- Josue: Şansı iyi kullandım
Toplam 16
Yorum
Gsli Bu takım daha iyi olacak, sistem takımı olma yolunda ilerliyor bunu ikinci yarıya da yayarsak bu takım zor maç verir.
- Fabricio duvar ördü
Toplam 1
Yorum
Siyah-Beyaz1903 gecen sene tolga'lan sampiyon olduysak bu sezon fabrilen rahat sampiyon oluruz kimse durduramaz bizi bu ligde.
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