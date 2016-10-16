Başakşehir ile Konyaspor yenişemedi
Süper Lig 7. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Atiker Konyaspor'u ağırladı.
Saat 13.30'da başlayan ve Mete Kalkavan'ın yönettiği maçın 77. dakikasında Başakşehir, Mehmet Batdal'ın golüyle 1-0 öne geçerken konuk ekip Konyaspor'da Riad Bajic 79. dakikada skoru dengeleyen golü kaydetti ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 17 puana ulaşarak liderlik koltuğunu Beşiktaş'tan geri alırken 8. sıradaki Konyaspor 10 puana yükseldi.
- 16 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:32
- Aboubakar çıldırttı
Toplam 6
Yorum
bjkkkkk adam 3.3 alıyor iç dünyasında karmaşalar varmış bizler askeri ücret alıyoruz karman çorman olalımxd
- Josue: Şansı iyi kullandım
Toplam 16
Yorum
Gsli Bu takım daha iyi olacak, sistem takımı olma yolunda ilerliyor bunu ikinci yarıya da yayarsak bu takım zor maç verir.
- Fabricio duvar ördü
Toplam 1
Yorum
Siyah-Beyaz1903 gecen sene tolga'lan sampiyon olduysak bu sezon fabrilen rahat sampiyon oluruz kimse durduramaz bizi bu ligde.
Başakşehir ile Konyaspor yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.