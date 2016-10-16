 Başakşehir ile Konyaspor yenişemedi – Fotomaç – 16 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Başakşehir ile Konyaspor yenişemedi

    Başakşehir ile Konyaspor yenişemedi

    Süper Lig 7. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

    Toto Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Atiker Konyaspor'u ağırladı.

    Saat 13.30'da başlayan ve Mete Kalkavan'ın yönettiği maçın 77. dakikasında Başakşehir, Mehmet Batdal'ın golüyle 1-0 öne geçerken konuk ekip Konyaspor'da Riad Bajic 79. dakikada skoru dengeleyen golü kaydetti ve maç 1-1 sona erdi.

    Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 17 puana ulaşarak liderlik koltuğunu 'tan geri alırken 8. sıradaki Konyaspor 10 puana yükseldi.

    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başakşehir ile Konyaspor yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.