Riekerink'ten Muslera'ya büyük övgü

Riekerink'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle: "Milli maç dönüşleri zor olur. 7 Milli oyuncumuz var. Ayrıca 4 senedir burada kazanamıyoruz. Bu sebeple zor geçeceğini biliyorduk. Bu gece çok önemli bir üç puan aldık bence. Zor bir maç olacağını maçtan önce de söylemiştik. Bu zor maçta iyi oynadık özellikle 2. yarı Muslera çok iyi oynadı. Övgüleri kesinlikle hak eden önemli bir performans sergiledi ve 3 puan aldık.

Josue özel bir görevle sahadaydı bunu da iyi yaptığını düşünüyorum. İkinci yarı Podolski'yi de oyuna olarak ofansif olmak istedik. Son 15 dakikada oyunu tutan bir görüntü sergiledik. 4 yıldır kazanamıyorduk burada, herkesi kutluyorum"