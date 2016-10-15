Rıdvan Dilmen: "Ligin favorisi..."

İşte Rıdvan Dilmen'ın Kayseri - Beşiktaş maçı açıklamaları:

"Jardel niye etkili futbolcuydu? Fatih Akyel, Real Madrid maçında şut çekti ancak sezgisi iyi olduğu için topla buluştu ve golünü attı. Ömer Şişmanoğlu da aynı şeyi yaptı. Ömer Şişmanoğlu çift forvetten biri olarak oynasın gol kralı olur. Hem Avrupa hem lig var. İstanbul'da çok önemli oyuncuları bırakmasına karşın çok geniş bir kadrosu var. Şenol Hoca çok fazla oyun içinde taktiksel değişiklik yapıyor.

Hafta içi Beşiktaş'ın antrenmanını hayranlıkla izledim. Bu antrenmanlarda puan veriliyormuş gibi bir hava vardı. Antrenmanda yorulmayan maçta hiçbir şey yapamaz. Dar alanda 4 kale maç yapıyor. Televizyondan izledim. Çat çat mücadele ediyorlar. Antrenmandaki tempo lige de yansıyor.

Zor deplasmanlardan 4 maçın 3'ünü kazandı. Beşiktaş yine maç fazlasıyla ligin en fazla gol atan takımı.İlk yarı Beşiktaş baklavalı Milan 4-4-2'si ile oynadılar. İkinci devre kendi tarzına döndü. Talisca sağ kanatta kayboldu. Maçı çevirmek için çok hamle yaptı, başardı. Uzun zamandır söylüyorum. Beşiktaş bu ligin favorisi. Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olduğu senelerin ardından ilk defa bu kadar net favori bir takım var. Bugün Galatasaray kazanabilir ancak net favori diyemezsiniz.

Beşiktaş stadı yokken sürekli dışarıda oynamanın avantajını da yaşıyor. Deplasmanlarda puan kaybetmiyor. Şu anda Beşiktaş geçen sezon oynadığı futbolun gerisinde. Profesyonel şekilde 17 sene futbol oynadım. Dünyanın en gamsız futbolcusu bile antrenmanlarda bu tarz olaylar yaşamıştır. Bu tarz tartışmalar çok doğal.

Kayserispor'da her an oyunu değiştirecek 4 futbolcu var. Beşiktaş için kolay bir maç değildi. Fiziksel, konsantrasyon anlamda iyi performans gösterdiler. Aboubakar'ın hat-trick yapacağı günler de olacaktır. Hala tam olarak yorum yapamıyorum. Gol atarsa açılacaktır. Biraz daha beklemek gerekiyor."

Galatasaray böyle şampiyon olamaz! Çünkü...

"İlk 30 dakikalık iyi oyun ve golü buldular. 30-46 arası Gençlerbirliği oyunu aldı ancak pozisyon bulamadı. İkinci yarı 4-5 tane Gençlerbirliği net pozisyon buldu. Muslera, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yeniyor ve dönüyor.

Ligin zirvesindeki Galatasaray'ın kalecisi en çok şut kurtaran kaleciyse sorun var. Galatasaray bu oyunla şampiyon olamaz. Galatasaray'ın kültüründe ilginç bir şey var. Bir bakarsınız Galatasaray zirvede kalmış.

Galatasaray ikinci yarıda sezonun en kötü oyununu oynadı. İkinci yarı hiçbir şey yapmadı. Carole ilk yarı iyi oynadı. İkinci yarı artık faulle durdurdu. Bruma biraz hareketliydi. Büyük takım olduğu için de çok önemli bir galibiyet aldı.

İkinci yarıyı Riekerink'in izlemesi lazım. Galatasaray havaya girdiği zaman devamı gelir. Türkiye'de kötü oynayıp maç kazanabilen tek takım Galatasaray'dır. Kültürlerinde bu var.

Oyunun son bölümünde verilmeyen bir faul var. Galatasaray'ın 34 haftalık periyodunda en önemli galibiyetlerinden biri olacaktır. Bir futbol adamı gelip, maçı izlese ilk 30 dakika ile sonraki 60 dakikaya çok şaşırır.

İlk yarı Selçuk'u çok duyuyordum. İkinci yarı hiç duymadım. Hakan Balta iyice geriye yaslandı. Muslera da dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi. Yapacak bir şey yok. Bu yüzden Galatasaray'da oynuyor.

Taraftar Riekerink'i seviyor. İşler de iyi gidiyor. İki hafta sonra Adanaspor maçı da zor geçecektir. Her deplasman maçı zor olacaktır.

Galatasaray geçen sene ligin başında havlu atmıştı. Galatasaray hava girdiği zaman, tecrübeli futbolcularıyla devam eder. Sürekli böyle gitmez. Sadece atan-tutanla maç kazanırsınız ama şampiyon olamazsınız... Selçuk'un devreye girmesi lazım. Frikik golünden sonra toparlar diye düşünmüştüm. Daha iyi bekliyordum.

Avrupa'da oynamıyor olmalarının dezavantaj olduğunu bugün gördüm. Çok yoruldular. Podolski genel anlamda ceza sahası içi oyuncusudur. Bruma geçen senekiler gibi oynasa, deplasman rakip kaleye gidemez. Bruma ile giden, Muslera ile tutan bir takım var."