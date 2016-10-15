Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)







İlk 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan ve ligde 2. sırada bulunan siyah-beyazlıların hedefi; Kayseri'de galip gelerek hem maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde 19 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Napoli karşılaşması öncesi moral depolamak.

41.RANDEVU

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bugün 41. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın galibiyetlerde 23-11, gol sayısında da 62-39 üstünlüğü bulunuyor. Siyahbeyazlılar rakibiyle deplasmanda oynadığı maçlarda ise zorlanıyor. Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında 2 farklı üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 7 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyahbeyazlılar deplasmanda 19 gol attı, kalesinde ise 25 gol gördü.



İlk 11'ler:



Kayserispor: Muammer, Ufuk, Mabiala, Kana Biyik, Levent, Deniz, Kubilay, Nakoulma, Mijailovic, Soares ve Umut.

Beşiktaş: Fabricio, Marcelo, Tosic, Beck, Caner, Atiba, Talisca, Necip, Tolgay, Aboubakar ve Cenk.