Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'la karşılaşıyor... Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor.
İlk 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan ve ligde 2. sırada bulunan siyah-beyazlıların hedefi; Kayseri'de galip gelerek hem maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde 19 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Napoli karşılaşması öncesi moral depolamak.
41.RANDEVU
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bugün 41. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın galibiyetlerde 23-11, gol sayısında da 62-39 üstünlüğü bulunuyor. Siyahbeyazlılar rakibiyle deplasmanda oynadığı maçlarda ise zorlanıyor. Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında 2 farklı üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 7 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyahbeyazlılar deplasmanda 19 gol attı, kalesinde ise 25 gol gördü.
İlk 11'ler:
Kayserispor: Muammer, Ufuk, Mabiala, Kana Biyik, Levent, Deniz, Kubilay, Nakoulma, Mijailovic, Soares ve Umut.
Beşiktaş: Fabricio, Marcelo, Tosic, Beck, Caner, Atiba, Talisca, Necip, Tolgay, Aboubakar ve Cenk.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:06
- Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Toplam 3
Yorum
Mete Bu kadro zor yener kanat oyuncusu yok hic
- "Şampiyonlar Ligi kupasını ve..."
Toplam 2
Yorum
mahoni hic bir Türk takimi champiyonlar ligi kupasini türkiyeye getiremez cünkü bi kere uefa fifa asla buna izin vermez bi sekilde eleniriz ..
- Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)
Toplam 3
Yorum
BEYAZ bugun kartallar yuksek ucacak,aslanlar ise ava giderken avlanacak:)
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