 Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM) – Fotomaç – 15 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    - (CANLI ANLATIM)

    Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında 'la karşılaşıyor... Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor.




    İlk 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan ve ligde 2. sırada bulunan siyah-beyazlıların hedefi; Kayseri'de galip gelerek hem maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde 19 Ekim Çarşamba günü oynayacağı Napoli karşılaşması öncesi moral depolamak.

    41.RANDEVU
    ile , Süper Lig'de bugün 41. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın galibiyetlerde 23-11, gol sayısında da 62-39 üstünlüğü bulunuyor. Siyahbeyazlılar rakibiyle deplasmanda oynadığı maçlarda ise zorlanıyor. Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında 2 farklı üstünlüğü bulunuyor. Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 7 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyahbeyazlılar deplasmanda 19 gol attı, kalesinde ise 25 gol gördü.

    İlk 11'ler:

    Kayserispor: Muammer, Ufuk, Mabiala, Kana Biyik, Levent, Deniz, Kubilay, Nakoulma, Mijailovic, Soares ve Umut.
    Beşiktaş: Fabricio, Marcelo, Tosic, Beck, Caner, Atiba, Talisca, Necip, Tolgay, Aboubakar ve Cenk.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayserispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.