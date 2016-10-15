İki kırmızı kart çıktı, gol sesi çıkmadı
Gaziantepspor, 9 kişi tamamladığı maçta Kasımpaşa'yla 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantepspor'u ağırladı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndan oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Gaziantepspor'da Abdulkadir Kayalı 55. dakikada, Frantisek Rajtoral ise 90+1. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Gaziantepspor 8, Kasımpaşa ise 5 puana yükseldi.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:55
- Emre Mor'dan özür diledi
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Altyapi denince herkezin karistirdigi bir konu oldugu bir daha belgelendi ! Zira, su veya bu klübün altyapisindan gelirken ögrenilen futbolla ilgi hususlar disinda , birde sosyal altyapi vardirki, diyeriyle beraber birleserek oyuncunun saha ici , saha disi hareketlerini belirler ! Millî takimda da öyle isyankâr degilmi ? "Ha simdi atildi, ha simdi atilacak" diye diken üstünde degilmiyiz ?
- Sosa’nın yerine oyuncu aranıyor
Toplam 8
Yorum
net sosanın geç uyum sağlama sorunu var bjk de ilk yılllarında iyi oynamadı ama orası bjk değil milan sabretmez hemen yerine yenisini alırlar
- Rekora doğru
Toplam 1
Yorum
isminiz GS fena
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