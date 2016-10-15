 İki kırmızı kart çıktı, gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    İki kırmızı kart çıktı, gol sesi çıkmadı

    İki kırmızı kart çıktı, gol sesi çıkmadı

    , 9 kişi tamamladığı maçta 'yla 0-0 berabere kaldı.

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında , sahasında 'u ağırladı.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndan oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Gaziantepspor'da Abdulkadir Kayalı 55. dakikada, Frantisek Rajtoral ise 90+1. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

    Bu sonucun ardından Gaziantepspor 8, Kasımpaşa ise 5 puana yükseldi.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:55
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