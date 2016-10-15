"G.Saray’a karşı bu kadar olur"









Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Bu kadar olur, Galatasaray’a karşı bu kadar pozisyon yakalarsınız. Kaybettik. Yediğimiz golden dersler çıkarmamız gerekiyor” dedi.

"Maça kötü başladık. Rakip bizden daha iyi oynadı. İlk 25-30 dakikalık süre içerisine baktığımız zaman çok fazla oynama imkanı verdik rakibe. Dönen topları, ikili mücadeleleri kazanamadık. Sadece ve sadece defans yapmaya çalışan bir



"Bu kadar olur, Galatasaray'a karşı bu kadar pozisyon yakalarsınız"

Çok basit bir şekilde gol yediklerini belirten Üzülmez, "Hücumda kaptırdığımız bir toptan ve kontra ataktan yediğimiz bir gol var. Aslında biz yapmak istiyorduk bunu. Maçtan önce oyuncularımızı defalarca uyarmamıza rağmen, defansif anlamda eksik yakalandığınız zaman maalesef böylesine etkili takımlara karşı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Golü yedikten sonra mücadele etmeye çalıştık. İrfan'ın, Stancu'nun, Aydın'ın son dakikada Rantie'nin vuramadığı çok net pozisyon; attığımız gol bilemiyorum ofsayt mı, görmek lazım. Bu kadar olur, Galatasaray'a karşı bu kadar pozisyon yakalarsınız. Atamazsanız tabii ki maçı kaybedersiniz. Kaybettik. Yediğimiz golden dersler çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Hücumsal anlamda sıkıntılarımız var"

Yedikleri golden sonraki dakikalarda oyun anlamında doğru işler yaptıklarını belirten Üzülmez, "Defansif anlamda sıkıntımız yok. Bugün Galatasaray takımı belki 3 tane pozisyona girdi. Bizim daha fazla pozisyonumuz var. Bizim hücumsal anlamda sıkıntılarımız var. Sezon başında beri bu sıkıntıları yaşıyoruz. Biraz sonuçlandırılma anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün de o sıkıntıları yaşadık. Özellikle 70-75'inci dakikadan sonra tek kaleye dönüşen bir maçta vardı" şeklinde konuştu.





15.10.2016 23:22:34 TSI

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Kaynak: IHA Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Galatasaray 'a tek golle mağlup olan Gençlerbirliği 'nin teknik direktörü İbrahim Üzülmez , maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. "Bizim için zor bir akşamdı" diyen Üzülmez, şöyle devam etti:"Maça kötü başladık. Rakip bizden daha iyi oynadı. İlk 25-30 dakikalık süre içerisine baktığımız zaman çok fazla oynama imkanı verdik rakibe. Dönen topları, ikili mücadeleleri kazanamadık. Sadece ve sadece defans yapmaya çalışan bir Gençlerbirliği vardı. 30 dakikalık oyun anlayışı bize yakışmadı. 60 dakikalık süre içerisinde pozisyonlara giren, net gol pozisyonları bulan ama bunları değerlendiremeyen bir Gençlerbirliği takımı vardı."Çok basit bir şekilde gol yediklerini belirten Üzülmez, "Hücumda kaptırdığımız bir toptan ve kontra ataktan yediğimiz bir gol var. Aslında biz yapmak istiyorduk bunu. Maçtan önce oyuncularımızı defalarca uyarmamıza rağmen, defansif anlamda eksik yakalandığınız zaman maalesef böylesine etkili takımlara karşı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Golü yedikten sonra mücadele etmeye çalıştık. İrfan'ın, Stancu'nun, Aydın'ın son dakikada Rantie'nin vuramadığı çok net pozisyon; attığımız gol bilemiyorum ofsayt mı, görmek lazım. Bu kadar olur, Galatasaray'a karşı bu kadar pozisyon yakalarsınız. Atamazsanız tabii ki maçı kaybedersiniz. Kaybettik. Yediğimiz golden dersler çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Yedikleri golden sonraki dakikalarda oyun anlamında doğru işler yaptıklarını belirten Üzülmez, "Defansif anlamda sıkıntımız yok. Bugün Galatasaray takımı belki 3 tane pozisyona girdi. Bizim daha fazla pozisyonumuz var. Bizim hücumsal anlamda sıkıntılarımız var. Sezon başında beri bu sıkıntıları yaşıyoruz. Biraz sonuçlandırılma anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün de o sıkıntıları yaşadık. Özellikle 70-75'inci dakikadan sonra tek kaleye dönüşen bir maçta vardı" şeklinde konuştu.15.10.2016 23:22:34 TSINNNN 15 Ekim 2016, Cumartesi Güncelleme: 23:42 Etiketler: Spor, Gençlerbirliği, Galatasaray, gençlerbirliği, İbrahim Üzülmez







