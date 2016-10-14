Kartal ikiye katladı

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 40 maçta Beşiktaş 23, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 62 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Kayseri'de 2-1, İstanbul'da da 4-0'lık sonuçlarla kazandı.

- Kayseri'deki maçlar

Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 7 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 19 gol attı, kalesinde ise 25 gol gördü.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan lig maçlarının sonuçları şöyle:

Sezon Sonuç

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1973-74 0 - 0

1974-75 0 - 0

1979-80 3 - 1

1985-86 1 - 1

1992-93 2 - 3

1993-94 3 - 1

1994-95 1 - 2

1995-96 1 - 1

1997-98 1 - 0

2004-05 1 - 2

2005-06 0 - 1

2006-07 3 - 0

2007-08 2 - 0

2008-09 1 - 0

2009-10 1 - 2

2010-11 1 - 0

2011-12 1 - 0

2012-13 2 - 0

2013-14 0 - 3

2015-16 1 - 2

- En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, geçen sezon rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

- Son 10 maç

Beşiktaş ile Kayserispor takımları arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

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2010-2011 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0

Beşiktaş-Kayserispor 4 - 2

2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 2

Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0

2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3 - 1

Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0

2013-2014 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1

2015-2016 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Kayserispor 4 - 0