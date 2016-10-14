 Kartal ikiye katladı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Kartal ikiye katladı

    Kartal ikiye katladı

    ile , Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 40 maçta 23, 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

    Rekabetteki son 4 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 62 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.

    Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Kayseri'de 2-1, İstanbul'da da 4-0'lık sonuçlarla kazandı.

    - Kayseri'deki maçlar

    Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor.

    Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 7 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 19 gol attı, kalesinde ise 25 gol gördü.

    İki takım arasında Kayseri'de oynanan lig maçlarının sonuçları şöyle:

    Sezon Sonuç

    --------- --------

    1973-74 0 - 0

    1974-75 0 - 0

    1979-80 3 - 1

    1985-86 1 - 1

    1992-93 2 - 3

    1993-94 3 - 1

    1994-95 1 - 2

    1995-96 1 - 1

    1997-98 1 - 0

    2004-05 1 - 2

    2005-06 0 - 1

    2006-07 3 - 0

    2007-08 2 - 0

    2008-09 1 - 0

    2009-10 1 - 2

    2010-11 1 - 0

    2011-12 1 - 0

    2012-13 2 - 0

    2013-14 0 - 3

    2015-16 1 - 2

    - En farklı skorlu galibiyetler

    Beşiktaş, geçen sezon rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

    Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

    Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

    - Son 10 maç

    Beşiktaş ile Kayserispor takımları arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon Maç Sonuç

    -------------- ------------------------- ---------

    2010-2011 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0

    Beşiktaş-Kayserispor 4 - 2

    2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 2

    Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0

    2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3 - 1

    Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0

    2013-2014 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 3

    Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1

    2015-2016 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2

    Beşiktaş-Kayserispor 4 - 0

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 09:29
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