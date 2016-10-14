Kartal ikiye katladı
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 40 maçta Beşiktaş 23, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 4 maçı kazanan siyah-beyazlıların toplam 62 golüne, sarı-kırmızılılar 39 golle karşılık verdi.
Geçen sezonki maçları Beşiktaş, Kayseri'de 2-1, İstanbul'da da 4-0'lık sonuçlarla kazandı.
- Kayseri'deki maçlar
Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor.
Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 7 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 19 gol attı, kalesinde ise 25 gol gördü.
İki takım arasında Kayseri'de oynanan lig maçlarının sonuçları şöyle:
Sezon Sonuç
--------- --------
1973-74 0 - 0
1974-75 0 - 0
1979-80 3 - 1
1985-86 1 - 1
1992-93 2 - 3
1993-94 3 - 1
1994-95 1 - 2
1995-96 1 - 1
1997-98 1 - 0
2004-05 1 - 2
2005-06 0 - 1
2006-07 3 - 0
2007-08 2 - 0
2008-09 1 - 0
2009-10 1 - 2
2010-11 1 - 0
2011-12 1 - 0
2012-13 2 - 0
2013-14 0 - 3
2015-16 1 - 2
- En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, geçen sezon rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.
Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.
Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.
- Son 10 maç
Beşiktaş ile Kayserispor takımları arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
-------------- ------------------------- ---------
2010-2011 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0
Beşiktaş-Kayserispor 4 - 2
2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0 - 2
Kayserispor-Beşiktaş 1 - 0
2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3 - 1
Kayserispor-Beşiktaş 2 - 0
2013-2014 Kayserispor-Beşiktaş 0 - 3
Beşiktaş-Kayserispor 2 - 1
2015-2016 Kayserispor-Beşiktaş 1 - 2
Beşiktaş-Kayserispor 4 - 0
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 09:29
- Liderliği eksik
Toplam 1
Yorum
isim Bu adama da liderliği yok diyorlarsa pes. Adamın geçen yılki maçlarını izlesinler.
- Sneijder’siz 4 seçenek
Toplam 2
Yorum
akıncı kesinlikle 3. madde bize en uygun o tatktik ayrıca josue orada iyi işler çıkardığını daha önce gösterdi
- Orman Napoli'den umutlu
Toplam 1
Yorum
karakartal Başkanımız taraftara umut verici konuşmuş ama ben o kadar iyimser olamıyorum.Napoli'nin oynadığı futbol Beşiktaşınkiyle çok örtüşüyor.topla oynama yüzdeleri çok yüksek,son derece kollektif oynuyorlar.sabırla top çeviriyorlar ve sonuca gidiyorlar.Belkide Maradonadan sonra tarihlerinin en iyi dönemlerini yaşıyorlar.
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