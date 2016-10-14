Gümüşdağ toplatı sonrası konuştu
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, “TFF ve Kulüpler Biriliği Vakfı’nın bu yayın ihalesinde futbola artı bir değer katacak özellikle ekonomisini büyütecek bir neticeye inanıyorum” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Süper Lig'deki 18 takımın kulüp başkanları ve yöneticileri TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde bir araya geldi. Toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "2014 Aralık itibari ile Kulüpler Birliği Vakfı'nda yayın ihalesi süreci ile ilgili bir yeni proje, yapılanma sağ olsun başkan da o desteği sağladı. Bundan sonraki süreçte yayın ihalesini en azından bu geçiş sürecini beraber yapalım ve burada yayın ihalesine nasıl bir katsı sağlayabiliriz diye çalışma başlattık. Bugün görüyoruz ki 1-1,5 sene sonra iyi bir noktaya geldik. Biliyorsunuz Kulüpler Birliği Vakfı bir Premier Lig'in çok önemli adamları ile özellikle de yayın ihalesinde tecrübesi olan danışmanlarla anlaşma imzaladı. Yaklaşık olarak 1 yıldır bunlarla çalışıyoruz. Bugün de az önce başkan da söyledi gerek Yıldırım Bey, gerek ben gerek de ihale komisyonu yaklaşık 15 gündür burada çalışıyoruz. Ama az önce söylediği gibi 18 kulübe bugün bir sunum yaptık, bu da çok önemliydi. Özellikle ihaleye talip olanların da bu birlik ve beraberliği görmesi yayıncıyı da güçlü kılıyor. Çünkü yayın ihalesinin de büyümesinin şartı futbolun marka değeri de beraberliği de eskiden bu 18 kulübün bir araya geldiğinde yayın ihalesinde şu ne alacak bu ne alacak bunlar çok konuşulurdu. Ama bugün inanılmaz bir mutabakat var dolayısıyla da bu 6 firma içerisinde yabancı da var, tabii uluslararası alanda danışmanlık aldığınız da onlar sürekli bunları takip ediyor. Dolayısıyla ben TFF ve Kulüpler Biriliği Vakfı'nın bu yayın ihalesinde futbola artı bir değer katacak özellikle ekonomisini büyütecek bir neticeye inanıyorum inşallah hayırlı ve uğurlu olur" şeklinde konuştu.
"Beklediğimiz bir netice olacağına inanıyorum"
Ciddi bir ihale komisyonu çalışması yürütüldüğünü vurgulayan Gümüşdağ, "Bugün de başkanlar komisyona çok inanıyor, güveniyor. Dolayısıyla kulüpler kendi haklarına sahip bir tarafta federasyon bir tarafta Kulüpler Birliği çok iyi bir çalışma ile gidiyor. İnanıyorum ki hepimizin beklediği gibi iyi bir netice ile sona erecek" diye konuştu.
"18 kulübün hemfikir olduğunu bir beraberlik var"
Asıl konuşulması gereken konunun futbolun genel marka değerini ve ekonomisini nasıl büyütülecek olması olduğunu belirten Gümüşdağ, "Dolayısıyla burada bir mutabakat var. Bakın özellikle ben Sayın Başkan'a da burada teşekkür etmek isterim bugün bir önceki yayın ihalesine göre yüzde 12 olan federasyon yüzde 8'inden feragat edip kulüplere dağıtılmak üzere Kulüpler Birliği Vakfı'na verecek dolayısıyla burada bir de yayın ihalesinin büyüdüğünü düşündüğünüz zaman bu tür sıkıntıların yaşanmayacağını düşünüyorum herkesin bir masana 18 kulübün de hemfikir olduğu bir birlik beraberlik var. Geçmişteki gibi değil, bugün burada 18 kulübün olması ve her toplantıyı TFF ile işbirliği içinde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "2014 Aralık itibari ile Kulüpler Birliği Vakfı'nda yayın ihalesi süreci ile ilgili bir yeni proje, yapılanma sağ olsun başkan da o desteği sağladı. Bundan sonraki süreçte yayın ihalesini en azından bu geçiş sürecini beraber yapalım ve burada yayın ihalesine nasıl bir katsı sağlayabiliriz diye çalışma başlattık. Bugün görüyoruz ki 1-1,5 sene sonra iyi bir noktaya geldik. Biliyorsunuz Kulüpler Birliği Vakfı bir Premier Lig'in çok önemli adamları ile özellikle de yayın ihalesinde tecrübesi olan danışmanlarla anlaşma imzaladı. Yaklaşık olarak 1 yıldır bunlarla çalışıyoruz. Bugün de az önce başkan da söyledi gerek Yıldırım Bey, gerek ben gerek de ihale komisyonu yaklaşık 15 gündür burada çalışıyoruz. Ama az önce söylediği gibi 18 kulübe bugün bir sunum yaptık, bu da çok önemliydi. Özellikle ihaleye talip olanların da bu birlik ve beraberliği görmesi yayıncıyı da güçlü kılıyor. Çünkü yayın ihalesinin de büyümesinin şartı futbolun marka değeri de beraberliği de eskiden bu 18 kulübün bir araya geldiğinde yayın ihalesinde şu ne alacak bu ne alacak bunlar çok konuşulurdu. Ama bugün inanılmaz bir mutabakat var dolayısıyla da bu 6 firma içerisinde yabancı da var, tabii uluslararası alanda danışmanlık aldığınız da onlar sürekli bunları takip ediyor. Dolayısıyla ben TFF ve Kulüpler Biriliği Vakfı'nın bu yayın ihalesinde futbola artı bir değer katacak özellikle ekonomisini büyütecek bir neticeye inanıyorum inşallah hayırlı ve uğurlu olur" şeklinde konuştu.
"Beklediğimiz bir netice olacağına inanıyorum"
Ciddi bir ihale komisyonu çalışması yürütüldüğünü vurgulayan Gümüşdağ, "Bugün de başkanlar komisyona çok inanıyor, güveniyor. Dolayısıyla kulüpler kendi haklarına sahip bir tarafta federasyon bir tarafta Kulüpler Birliği çok iyi bir çalışma ile gidiyor. İnanıyorum ki hepimizin beklediği gibi iyi bir netice ile sona erecek" diye konuştu.
"18 kulübün hemfikir olduğunu bir beraberlik var"
Asıl konuşulması gereken konunun futbolun genel marka değerini ve ekonomisini nasıl büyütülecek olması olduğunu belirten Gümüşdağ, "Dolayısıyla burada bir mutabakat var. Bakın özellikle ben Sayın Başkan'a da burada teşekkür etmek isterim bugün bir önceki yayın ihalesine göre yüzde 12 olan federasyon yüzde 8'inden feragat edip kulüplere dağıtılmak üzere Kulüpler Birliği Vakfı'na verecek dolayısıyla burada bir de yayın ihalesinin büyüdüğünü düşündüğünüz zaman bu tür sıkıntıların yaşanmayacağını düşünüyorum herkesin bir masana 18 kulübün de hemfikir olduğu bir birlik beraberlik var. Geçmişteki gibi değil, bugün burada 18 kulübün olması ve her toplantıyı TFF ile işbirliği içinde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Davut turker Haydi hocam goster kendini
- Kerim Frei’a Köln kancası
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01BJK Geç bile kaldılar. Töreyi değil. Kerimi kiralayacaklardı. Kerim zaten yetenekli: Fakat arada kiralık giderse; kendini daha iyi geliştirir.
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