Demirören'den yayın ihalesi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Süper Lig'deki 18 takımın kulüp başkanları ve yöneticileri TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesislerinde bir araya geldi. Toplantı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Toplantının gündeminin yayın ihalesi olduğunu belirten Demirören, "Kulüpler Birliği ile ihale komisyonu kurduk. 6 tane firmanın müracaatı var. Yerli, yabancı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ciddi firmaları. Komisyonumuzla beraber firmalarla tek tek görüştük. Yurtdışından gelen danışmalarla, yeni paket sistemi oluşturma çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarla ilgili kulüplerimizi bilgilendirdik, onların görüşleri alındı. Salı gününe kadar görüşleri beklenecek. Ondan sonrada ihale süreci beklediğimiz rakamlara doğru devam edecek. Süreçle ilgili bir sıkıntı yok. Ayın 25'ine doğru şartname çıkacak. 25 Kasım gibi de ihale tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu.



"600 MİLYON DOLAR TEKLİF BEKLİYORUZ"

Tekliflerden beklediği rakamı da açıklayan Başkan Demirören, "Bizim marka değerimizin bugün aldığımız tekliflerden daha üstte olduğunu ben ve kulüplerimiz hem fikiriz. Hazırladığımız paketlerle de bu rakımın artacağını düşünüyoruz. Rakamın 600 milyon Dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz. İhale geçmişte 4 sene olarak yapıldı. Daha karar verilmedi" diye konuştu.



Elde edilecek gelirlerin takımlara paylaştırılmasında bir önceki ihaleye göre farklılıklar olacağını belirten Demirören, "Takımlara paylaşılacak gelirlerin Göksel Gümüşdağ ile beraber iyi niyet anlaşması imzaladık. Federasyon gelirlerinin yüzde 12'den yüzde 4'e düşeceğine dair. Bu ihale sürecinde yönetim kararı alıp, hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Demirören Avrupa'dan bir firmanın da ilgilendiği ve henüz teklif vermediğini söyledi.