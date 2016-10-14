 Aslan 6 maçtır yenilmiyor – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Aslan 6 maçtır yenilmiyor

    Aslan 6 maçtır yenilmiyor

    ile , lig tarihinde yarın 91. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 90 maçta sarı-kırmızılılar 48, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

    Lig maçlarında 'ın 152 golüne, 97 golle yanıt verdi.

    Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-1 kazandı, Ankara'daki müsabaka 1-1 bitti.

    , 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 6 müsabakada da galibiyete ulaşamadı, 3 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.

    - Ankara'daki maçlar

    Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 4 farkla üstünlüğü bulunuyor.

    Başkentteki 45 lig maçında Galatasaray 19, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Ankara'da Galatasaray 67 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 57 golle karşılık verdi.

    Taraflar arasında Ankara'daki son 4 lig maçı berabere bitti, son üçünün skoru 1-1 oldu.

    - En farklı skorlu galibiyetler

    Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti.

    Sarı-kırmızılılar ayrıca 1992-1993 sezonunda 5-2, 1961-1962, 2000-2001 ve geçen sezon 4-1'lik farklı galibiyetler alırken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 galip geldi.

    - Son 10 maç

    İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon Maç Sonuç
    2011-2012 Gençlerbirliği-Galatasaray 0 - 1
    Galatasaray-Gençlerbirliği 2 - 0
    2012-2013 Gençlerbirliği-Galatasaray 3 - 3
    Galatasaray-Gençlerbirliği 0 - 1
    2013-2014 Gençlerbirliği-Galatasaray 1 - 1
    Galatasaray-Gençlerbirliği 3 - 2
    2014-2015 Gençlerbirliği-Galatasaray 1 - 1
    Galatasaray-Gençlerbirliği 1 - 0
    2015-2016 Galatasaray-Gençlerbirliği 4 - 1
    Gençlerbirliği-Galatasaray 1 - 1

    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 09:23
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