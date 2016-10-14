Aslan 6 maçtır yenilmiyor

İki takım arasında geride kalan 90 maçta sarı-kırmızılılar 48, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 152 golüne, Gençlerbirliği 97 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-1 kazandı, Ankara'daki müsabaka 1-1 bitti.

Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 6 müsabakada da galibiyete ulaşamadı, 3 kez yenildi, 3 kez berabere kaldı.

- Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 4 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Başkentteki 45 lig maçında Galatasaray 19, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Ankara'da Galatasaray 67 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 57 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında Ankara'daki son 4 lig maçı berabere bitti, son üçünün skoru 1-1 oldu.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti.

Sarı-kırmızılılar ayrıca 1992-1993 sezonunda 5-2, 1961-1962, 2000-2001 ve geçen sezon 4-1'lik farklı galibiyetler alırken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 galip geldi.

- Son 10 maç

İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle: