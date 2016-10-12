Futbolseverlere müjde!
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TRT'nin Spor Toto Süper Lig özetleri ve TFF 1. Lig maçlarının yayın hakkını aldığını açıkladı.
TFF 1. Lig'de 6 hafta geride kalırken, yaşanan yayın krizi gündemden düşmemişti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, futbolseverlere müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada TRT'nin Spor Toto Süper Lig özetleri ve TFF 1. Lig maç yayın hakkını aldığını belirtti.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Futbolseverlerin özet görüntü çilesi sona erdi. TRT, Spor Toto Süper Lig'in özet görüntü haklarını aldı. Sporseverlere hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca TFF 1. Lig maçları da TRT tarafından yayınlanacaktır. Futbolseverlere hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler... Başta futbolseverler olmak üzere tüm vatandaşlarımız adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, TFF'ye ve TRT'ye teşekkür ederim."
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Futbolseverlerin özet görüntü çilesi sona erdi. TRT, Spor Toto Süper Lig'in özet görüntü haklarını aldı. Sporseverlere hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca TFF 1. Lig maçları da TRT tarafından yayınlanacaktır. Futbolseverlere hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler... Başta futbolseverler olmak üzere tüm vatandaşlarımız adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, TFF'ye ve TRT'ye teşekkür ederim."
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 15:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Wes kendini yaktı
Toplam 4
Yorum
ÇokBilen Artık galatasaray wesley e bağlı değil onun yokluğunda forma giyecek adamlar var...
- Cimbom'dan Depay'a depar
Toplam 8
Yorum
ÇokBilen Kanatta oynatacak adam bolluğu varken neden hala depay? Bu takımın stoper ve beke ihtiyacı var..
- Futbolseverlere müjde!
Toplam 1
Yorum
gs0101 olması gereken olmuş. güzel haber
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