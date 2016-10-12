 Futbolseverlere müjde! – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Futbolseverlere müjde!

    Futbolseverlere müjde!

    Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TRT'nin Toto Süper Lig özetleri ve maçlarının yayın hakkını aldığını açıkladı.

    'de 6 hafta geride kalırken, yaşanan yayın krizi gündemden düşmemişti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, futbolseverlere müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada TRT'nin Toto Süper Lig özetleri ve TFF maç yayın hakkını aldığını belirtti.

    Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
    "Futbolseverlerin özet görüntü çilesi sona erdi. TRT, Spor Toto Süper Lig'in özet görüntü haklarını aldı. Sporseverlere hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca TFF maçları da TRT tarafından yayınlanacaktır. Futbolseverlere hayırlı uğurlu olsun. İyi seyirler... Başta futbolseverler olmak üzere tüm vatandaşlarımız adına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, TFF'ye ve TRT'ye teşekkür ederim."
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:59
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