Bu hakemlerle bu lig bitmez

Bu eyyamcı hakemlerle lig bitmez. Daha ligin başındayız.Fakat bu hakemleri de bu duruma getirenler biziz. Spor medyası, yayıncı kuruluş ve yazarlarıyla suçlu bizleriz!Bakın bir pozisyon anlatacağım. Bana deyin ki "Ben şu gazetede bu pozisyonu okudum!" F.Bahçe-Osmanlıspor maçı.Bitmesine 12 dakika maçta durum berabere.Fenerbahçeli Mehmet Topal, Osmanlısporlu Ndiaye'nin ayağına çok kötü bastı. Ayağını bile kırabilirdi. Hakem düdüğü çaldı, kart elinde olay yerine doğru yürüyor. Bir yandan da Mehmet Topal'ı yanına çağırıyor.Kartı ona gösterecek!Topal sarı kartı olduğunu bildiği için o da kendini yere atmış kıvranıyor.Hakem bu arada sarı kart olan bölümde kart görenlerin isimlerini yazdığı için oraya bakıyor.Mehmet Topal'ın adını görünce kartın rengi kırmızıya dönecek ya, tam tersi tarafa faulü verip sarı kartı da tam tersine Ndiaye'ye gösteriyor.Maç sonrası yayıncı kuruluşun röportaj alanına Ndiaye'yi de çağırıldı. Ona attığı golden sonra yaptığı işaretin anlamını sordular. O da "Bana özel bir şey ama asıl konuşulması gereken konu bana yapılan faulde sarı kartın faulü yapana değil de bana gösterilmesidir. Bunu tartışmak lazım" diyerek sitem etti.Maraton Programı'nda bu konu konuşulur mu? diye çok bekledim. Şansal ağzını açmadı. Sonuna kadar ilk defa izledim acaba konuşacaklar mı? diye. Ses yok! En nihayet sonuna doğru Şansal, "Gelelim Ndiaye'nin dediği pozisyonuna" dedi.Konuşulmadı bile... Şansal şöyle bağladı konuyu; "Her ayrıntıyı konuşursak hakemlerin ayrıntılarına girersek bu ülkede futbol oynanmaz" diyerek geçiştirdi! Kapadı konuyu!10 seneden beri Erman Toroğlu ile hakemlerin canını okuyan Maraton Programı'ndan bahsediyoruz. Ne hakemin elinde kart ile Mehmet Topal'ı çağırdığını gösterdiler ne de hakemin Ndiaye'ye gösterdiği kartın görüntüsü. Sadece ayağa basma pozisyonu ile geçiştirdiler.Şansal bu görüntüyü yayınlamadı."Ayrıntıdır" diyerek geçiştirdi. Şansal'ın ayrıntıdır dediği şey; kart görse Mehmet Topal gelecek maçta da olmayacaktı.Sadece o maçı etkileyen bir durum değil, gelecek maçta da oynayamayacaktı Mehmet Topal!Şimdi bir an için şöyle düşünün pozisyon aynı. Sarı kartlı Ndiaye olsa, Mehmet Topal'ın ayağına bassa, hakem faulü Osmanlı'ya verse kartı da Mehmet'e gösterse. Fener 10 kişi kalsa Ndiaye'de son dakikada golü atıp 2-1 kazansaydı Osmanlıspor?Aynı Maraton, aynı Şansal ne yapardı?Sevgili Şansal "cevap hakkım var" diyorsan tüm görüntüleri al gel istediğin TV'de konuşalım!Böyle program yaparsan, gazetelerde pozisyonu yazmazsan? Hakem ne düşünüyor?Büyük takımları tutacaksın... Niye kovuldu Erman Toroğlu Lig TV'den? Maraton Programı, Erman'dı, Şansal değil!Hakemler bu işten çok iyi para kazanıyorlar.Hakem olursan çocuğunu Harvard Üniversitesi'nde okutursun!Mahallede hava atarsın!Bunu kaybetmemenin tek yolu da;Büyük takımları tutmaktan geçtiğini çok iyi biliyorlar. Galatasaray maçında skoru 2-0 yapan sayılmayan bir Eto'o golü vardı. G.Saray'ın 2-0 yenik kapamasına gönlü razı olmadı hakem beyin... Golü vermedi!Osmanlıspor - Fenerbahçe maçının en önemli adamı bence Mustafa Reşit Akçay... Kendisine tavsiyem; lütfen bu haftaki Celtevigo- Barcelona maçını izlesin. Büyük takım Barcelona, küçük takım Celtovigo'nun evine deplasmana gitti. F.Bahçe'nin Osmanlı'ya gittiği gibi. Aynen Osmanlı gibi başladı maç.Üstüne basarak, geride çoğalarak.Türkiye'de hızlı çıkış yapan takım yok. Celtavigo'dan seyretsinler. Hızlı çıkış nasıl yapılıyor?Ben bu kadar koridor bir Barcelona savunması görmedim. Rakip teknik adam daha maçın 10. dakikasında takımı müthiş bir kontratak oyununa çevirdi. İşte kenardan oyunu okumanın önemi bu. 3-0 öne geçiriverdi.Şimdi aynı zaafı Osmanlı-F.Bahçe maçında gördük. Fenerbahçe 'nin en zayıf olduğu yeri savunması. Hele ki; iki beki yokken. Oynamayan iki adamı oynadı bu hafta. O savunmanın üstüne kontrataklarla gideceğine, gittiği zaman ne olduğunu maçın ilk 10 dakikasında gördüğü halde, takımı kapandı da kapandı. F.Bahçe'ye karşı en büyük intihar oyunu; kapanma oyunu.Fenerbahçe'de Van Persie'yi oyuna alması risk değil mecburiydi. Çünkü Fener'in orta sahasında oyun kurucu olmadığı ortaya çıktı. Osmanlıspor'un F.Bahçe'nin üzerine gelmeye niyetinin olmadığı da ortaya çıktı. Van Persie oyuna Sow'un ve Emenike'nin yanında 3. santrfor olarak değil orta sahanın göbeğindeki 10 numara olarak girdi.Genel hatları ile bakarsak 1-1 iyi sonuç.İki takım da beraberliği hakkeden bir performans ortaya koydu.G.Saray'da Antalya karşısında Podolski'nin dışında tek top oynayarak şut atanı göremedik.Galatasaray maça, ilk 10 dakikada bu sene gördüğüm en güzel futbolu oynayarak başladı.Bunun en önemli sebeplerden birisi; Riekerink Bey'in, yerleşmiş takımı ve oyunu bozmaması var. Bu doğru bir antrenör kararıdır.Ancak o zaman iyi bir takım olursun. Yedekteki futbolcunu her an hazır tutacaksın.B planın, C planın olacak. Evdeki hesap çarşıya her zaman uymaz çünkü.Bu 10 dakikada Galatasaray, topu örme paslarla basketboldaki gibi uygulayaram hücum yaptı.Fakat asist ve şut pozisyonlarında bir tane adam yok.Oyun şöyle değişti birden bire, Antalya'nın hocası Jose Morais durumu gördü böyle devam ederse perişan olacaklarını anladı ve takımı öne çıkardı.Savunmayı önde kurdurdu. Hücumda prese başladı. Antalya'nın attığı gol dakikalarını izleyin, Galatasaray pas yapamaz hale geldi.Antalyaspor golünü attı. Gol sonrası Galatasaray'da bir oyun değişmesi yok. Bu arada Yasin hayatının en kötü futbolunu oynuyor. 45 dakika nasıl tahammül etti anlamadım. Aslında ben en büyük Yasın'cilerdenim.Sabri kötü değildi ama Yasin onu bitirdi!Sabri'nin önündeki Motta ve Serdar Özkan üzerine geliyorlar ne yapacak Sabri? Dünyanın en iyi sol bekini koysan ne farkeder? Yasin geri gelemedi ki! Gelmediği gibi top kaptırıyor.Galatasaray'ın üç tane top kaptıran adamı var; Yasin, Tolga ve Sneijder.İstatistiklere bakıyorum Tolga Ciğerci en iyi; yüzde 97... İsterdik ki buna bir de kaptırdığı topları eklesinler.Selçuk yüzde elli düzelmiş.Artık öne paslar da yapıyor ara sıra! Selçuk'un iyi oynaması da geri dönüşü de Sneijder'in oyundan çıktığı dakikalardan sonra başladı.Galatasaray'ın rakip kaleye attığı ilk şutun dakikası; 54!Lütfen oyunun son 10 dakikasını bir kez daha izleyin. Her topu ayağına alan Muslera'ya oynuyor. Antalyalılar kötü niyetle Muslera'ya atıyor G.Saraylılar iyi niyetle! Tam 21 kişi Muslera ile oynuyor. Her ayağını tapu alan ben bu topu nasıl Muslera'ya atarım diyor.Bu arada artık oyunu okumaya başladığı iddia edilen Riekerink de kenardan izliyor yaşananları...Riekerink'in kariyerini araştırdım;1 sene Ajax'ta yardımcı hocası olmuş."Artık iyiyim" diyerek Genk'e gidiyor.1 sene, takımı o yıl 8. yapınca gönderiyorlar.Hollanda 2. Ligi'nde 5 sene çalışıyor. FC Emmen'de... Sonra Çin'e 19 yaş takımına gidiyor. Bu takım sana büyük geliyor diyerek 17 yaş takımına veriyorlar. Sonra G.Saray Altyapısı'na geliyor. Bütün futbol kariyeri bu!Yani bu adam Hollanda'nın yardımcı hocalığından gelse eyvallah. Piontek ile Fatih Terim ile çalışmış olsa bir şey beklersin. 15 sene bir şey olamamış.Çin bile 19 takımından 17 yaş takımına indirmiş. Galatasaray, hoca yetiştirme yeri değil. G.Saray'ın altyapısında Hollanda kültürü ile iş yapar.O, 40 bin kişinin önünde tesadüfen gol yese G.Saray, ne olur biliyor musunuz?O 40 bin kişi nasıl döner biliyor musunuz? Hatta oldu, hakem saymadı!2-1 öne geçtikten sonra o takımı Muslera'ya topu nasıl atarım diye oynatmak!Çünkü Muslera'ya verilen her geri pas tehlikedir. Oyunu Muslera üzerine kurmak intihar.Riekerink Bey'e bir tavsiyem var:Maçın başından itibaren, Podolski'nin o şutu dışında tek top yaparak atılan bir şutu söylesin bana. Tek top oynamayı unutmuş G.Saray. Antrenmalarda ortada sıçan oynatmalarının sebebi budur.