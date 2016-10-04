Yabancı-Türk oranı eşit duruma geldi
Ligde yabancı sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte, Spor Toto Süper Lig’de oynayan yabancı oyuncu sayısı, Türk oyuncu sayısı ile neredeyse eşit duruma geldi.
Spor Toto Süper Lig'de yabancı sınırlamasının kaldırılmasıyla takımlar, transfer dönemlerinde yabancı oyuncu transferlerine de öncelik vermeye başladılar. Kadrolarında 14 yabancı bulundurabilen takımlar, ayrıca 11 futbolcusunu yabancı olarak sahaya sürebiliyor. Yabancı sınırlamasının kaldırılmasından sonra Spor Toto Süper Lig'e birçok yabancı oyuncu geldi ve sayıları daha da arttı. Ligde yabancı oyuncu sınırının olduğu 2014-2015 yılında 198 yabancı oyuncu bulunurken, kural değişikliği sonrası bu sayı 2015-2016 yılında 253'e yükseldi. Ligde bu sezon ise yabancı oyuncuların sayısı 18 takımda toplam 236 oldu. 500 kadar oyuncunun bulunduğu Türkiye'de, yabancı oyuncuların oranı yüzde 47,5, yani Türk oyuncularla neredeyse eşit duruma geldi.
Ligde en çok yabancı oyuncusu bulunan kulüp, 18 futbolcu ile Osmanlıspor olurken, en az yabancı oyuncu bulunan kulüp ise 10 futbolcu ile Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor olarak göze çarptı. Beşiktaş'ta 14 yabancı futbolcu bulunurken, Galatasaray ve Fenerbahçe de ise 13 yabancı futbolcu yer alıyor.
Ligde en çok yabancı oyuncusu bulunan kulüp, 18 futbolcu ile Osmanlıspor olurken, en az yabancı oyuncu bulunan kulüp ise 10 futbolcu ile Trabzonspor ve Akhisar Belediyespor olarak göze çarptı. Beşiktaş'ta 14 yabancı futbolcu bulunurken, Galatasaray ve Fenerbahçe de ise 13 yabancı futbolcu yer alıyor.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 15:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yerel basın: Kabus
Toplam 5
Yorum
mustafa Dünya liseler arası şampıyon olan bunun gibi genc takımlar iyi derece alırken neden gencler oynatılmıyor anlamak mümkün degil....
- Kırılgan takımız
Toplam 18
Yorum
gercekler Ts Şimdiye kadar neden vardı sizce cünkü 3 büyük takımdan başka takım olmadıgından, şuan anadolu takımlar var, TS yaptıkları ve taraftarları DOGU takımları yapmış olsaydılar şuan emin olun farklı olurdu
- Kırılgan takımız
Toplam 18
Yorum
cevap hakkı mehmet ekicinin araya pas attığını, gol attığını, rakibe bastığını gören varmı, varsa yoksa duran top. futbol bu değil
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