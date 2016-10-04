 Yabancı-Türk oranı eşit duruma geldi – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Yabancı-Türk oranı eşit duruma geldi

    Yabancı-Türk oranı eşit duruma geldi

    Ligde yabancı sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte, Toto Süper Lig’de oynayan yabancı oyuncu sayısı, Türk oyuncu sayısı ile neredeyse eşit duruma geldi.

    Toto Süper Lig'de yabancı sınırlamasının kaldırılmasıyla takımlar, transfer dönemlerinde yabancı oyuncu transferlerine de öncelik vermeye başladılar. Kadrolarında 14 yabancı bulundurabilen takımlar, ayrıca 11 futbolcusunu yabancı olarak sahaya sürebiliyor. Yabancı sınırlamasının kaldırılmasından sonra Spor Toto Süper Lig'e birçok yabancı oyuncu geldi ve sayıları daha da arttı. Ligde yabancı oyuncu sınırının olduğu 2014-2015 yılında 198 yabancı oyuncu bulunurken, kural değişikliği sonrası bu sayı 2015-2016 yılında 253'e yükseldi. Ligde bu sezon ise yabancı oyuncuların sayısı 18 takımda toplam 236 oldu. 500 kadar oyuncunun bulunduğu 'de, yabancı oyuncuların oranı yüzde 47,5, yani Türk oyuncularla neredeyse eşit duruma geldi.

    Ligde en çok yabancı oyuncusu bulunan kulüp, 18 futbolcu ile Osmanlıspor olurken, en az yabancı oyuncu bulunan kulüp ise 10 futbolcu ile Trabzonspor ve olarak göze çarptı. Beşiktaş'ta 14 yabancı futbolcu bulunurken, ve de ise 13 yabancı futbolcu yer alıyor.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:48
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