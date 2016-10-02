 Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    'ın ilk 11'i belli oldu

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

    Toto Süper Lig 6. hafta maçında ile , TT Arena'da karşı karşıya gelecek.

    İLK 11'LER

    GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

    ANTALYASPOR: Fornezzi, Celutska, Chico, Diego, Motta, Yekta, Danilo, Zeki, Charles, Serdar Özkan, Deniz

    G.SARAY İÇİN ÖZEL MAÇ
    Bu karşılaşmayı özel kılan nokta, 'ın 15 Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Arena'da 100. maçına çıkacak olması... 2010-2011 sezonun devre arasında faaliyete giren Türk Telekom Arena'da çıktığı 99 karşılaşmanın 68'inden galibiyetle ayrılan Cimbom, 20'sinde berabere kaldı, 11'ini kaybetti. Bu sezon ise evinde oynadığı 2 maçtan da (Kardemir Karabük, Çaykur Rize) gol yemeden galip ayrılmayı başardı.

    30 LİRADAN BAŞLIYOR
    Galatasaray, sahasında 'Dalya' demeye hazırlanırken, taraftarlar da maçında tribünleri tamamen dolduracak gibi gözüküyor. Biletler 30 ile 250 arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken bugüne kadar 30 bin biletin tükendiği ifade edildi. Kombinelerle birlikte bugün tribünlerde 50 bine yakın taraftarın yer alması bekleniyor.

    GÜNDÜZ HİÇ YENİLMEDİ
    Galatasaray, Türk Telekom Arena'da 6. kez bir Süper Lig maçını gündüz saatlerinde oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, daha önce evinde oynadığı 5 gündüz maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

    3 EKSİK
    Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Kolbeinn Sigthorsson, Serdar Aziz ve Nigel de Jong karşılaşmada görev alamayacak..
    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:10
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