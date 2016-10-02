Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçında Galatasaray ile Antalyaspor, TT Arena'da karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok
ANTALYASPOR: Fornezzi, Celutska, Chico, Diego, Motta, Yekta, Danilo, Zeki, Charles, Serdar Özkan, Deniz
G.SARAY İÇİN ÖZEL MAÇ
Bu karşılaşmayı özel kılan nokta, Galatasaray'ın 15 Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Arena'da 100. maçına çıkacak olması... 2010-2011 sezonun devre arasında faaliyete giren Türk Telekom Arena'da çıktığı 99 karşılaşmanın 68'inden galibiyetle ayrılan Cimbom, 20'sinde berabere kaldı, 11'ini kaybetti. Bu sezon ise evinde oynadığı 2 maçtan da (Kardemir Karabük, Çaykur Rize) gol yemeden galip ayrılmayı başardı.
30 LİRADAN BAŞLIYOR
Galatasaray, sahasında 'Dalya' demeye hazırlanırken, taraftarlar da Antalyaspor maçında tribünleri tamamen dolduracak gibi gözüküyor. Biletler 30 ile 250 arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken bugüne kadar 30 bin biletin tükendiği ifade edildi. Kombinelerle birlikte bugün tribünlerde 50 bine yakın taraftarın yer alması bekleniyor.
GÜNDÜZ HİÇ YENİLMEDİ
Galatasaray, Türk Telekom Arena'da 6. kez bir Süper Lig maçını gündüz saatlerinde oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, daha önce evinde oynadığı 5 gündüz maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
3 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Kolbeinn Sigthorsson, Serdar Aziz ve Nigel de Jong karşılaşmada görev alamayacak..
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok
ANTALYASPOR: Fornezzi, Celutska, Chico, Diego, Motta, Yekta, Danilo, Zeki, Charles, Serdar Özkan, Deniz
G.SARAY İÇİN ÖZEL MAÇ
Bu karşılaşmayı özel kılan nokta, Galatasaray'ın 15 Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Arena'da 100. maçına çıkacak olması... 2010-2011 sezonun devre arasında faaliyete giren Türk Telekom Arena'da çıktığı 99 karşılaşmanın 68'inden galibiyetle ayrılan Cimbom, 20'sinde berabere kaldı, 11'ini kaybetti. Bu sezon ise evinde oynadığı 2 maçtan da (Kardemir Karabük, Çaykur Rize) gol yemeden galip ayrılmayı başardı.
30 LİRADAN BAŞLIYOR
Galatasaray, sahasında 'Dalya' demeye hazırlanırken, taraftarlar da Antalyaspor maçında tribünleri tamamen dolduracak gibi gözüküyor. Biletler 30 ile 250 arasında değişen fiyatlarla satışa sunulurken bugüne kadar 30 bin biletin tükendiği ifade edildi. Kombinelerle birlikte bugün tribünlerde 50 bine yakın taraftarın yer alması bekleniyor.
GÜNDÜZ HİÇ YENİLMEDİ
Galatasaray, Türk Telekom Arena'da 6. kez bir Süper Lig maçını gündüz saatlerinde oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, daha önce evinde oynadığı 5 gündüz maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
3 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Kolbeinn Sigthorsson, Serdar Aziz ve Nigel de Jong karşılaşmada görev alamayacak..
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yaralı Fırtına
Toplam 9
Yorum
ilhan nural demekki neymiş özüne dönecen
- İspanya yolcusu
Toplam 8
Yorum
korkmaz chedjo oynayacak semih ucuza gidecek birde buna insaallah hadi bakalim diye yorum atanlar var.la olum ne ayaksiniz siz.
- İnter’e dönmeyecek
Toplam 6
Yorum
Ferman Hahahaha türkiyenin en iyi sol beke bakin fener kovmus inter kovmus fatih terim kovmus hahahaha futboll yoksunlari sizi milli takimin bekleri fenerden di simdi ise halen fenerden dir hahahahahahaha zavalilar sizi
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