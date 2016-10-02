Cim Bom'un 100'ü güldü

Spor Toto Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Türk Telekom Arena'da oynanan ve Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı karşılaşmada 17. dakikada Deniz Kadah'ın attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasray önce 67. dakikada Selçuk İnan'ın harika frikik golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı sonra da 78. dakikada Bruma'nın taşıdığı topta Podolski'nin vuruşuyla 2-1 öne geçti.

Mücadelede gol perdesini 85. dakikada yine Lukas Podolski kaydetti ve sarı kırmızılı ekip TT Arena'da çıktığı 100. karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da kadro değişmedi.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Jan Olde Riekerink, ligde peş peşe oynadıkları Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş müsabakalarında sahaya sürdüğü 11'de değişiklik yapmayarak takımını, Antalyaspor maçına çıkardı.

Galatasaray'da son üç maçta olduğu gibi Antalyaspor karşısında da kaleyi Fernando Muslera korurken, savunmada Sabri Sarıoğlu, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole görev yaptı. Ön liberoda Tolga Ciğerci ve Selçuk İnan'ın forma giydiği sarı-kırmızılı takımda orta sahanın sağında Yasin Öztekin, solunda Armindo Bruma, forvet arkasında da Wesley Sneijder oynadı. Galatasaray'da ileri uçta ise Eren Derdiyok sahada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın yedekleri ise Cenk Gönen, Hamit Altıntop, Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Semih Kaya, Josue ve Luis Cavanda'dan oluştu.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Nigel de Jong, Kolbeinn Sigthorsson, Serdar Aziz ile Martin Linnes ve Salih Dursun, karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.

Podolski 50 gün sonra kadroda

Galatasaray'da sakatlığı geçen Alman futbolcu Lukas Podolski, 50 gün aradan sonra kadroya alındı.

Sarı-kırmızılı takımın, Beşiktaş ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçında sakatlanan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Alman futbolcu, Antalyaspor maçında yedekler arasında yer aldı.

Sabri Sarıoğlu, 450. maçına çıktı

Tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı formayla 450. resmi maçını Antalyaspor karşısında oynadı.

Galatasaray altyapısında futbola başlayan ve 2001-2002 sezonunda A takım kadrosuna dahil edilen Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği 449 resmi maçta 23 gol attı.

Deneyimli futbolcu, 16. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 6 lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Stat büyük oranda doldu

Galatasaray'ın, Türk Telekom Arena'da oynadığı 100. Süper Lig maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Gündüz saatlerinde oynanan karşılaşmanın biletlerinin uygun fiyattan satılması ve yönetimin yaptığı çağrının karşılık bulmasıyla, sarı-kırmızılı taraftarlar stadı büyük oranda doldurdu.

Taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Bu arada Antalyasporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde müsabakayı takip etti.

Riekerink ve oyuncular tribüne çağrıldı

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesi teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolcuları tribüne çağırdı.

Tezahüratlar eşliğinde tribünlere giden teknik direktör Riekerink, "üçlü" çektirerek, taraftarları selamladı.

Taraftarların tek tek davet ettiği futbolcular da tribünlere gidererek, sevgi gösterilerine karşılık verdi.

Burak Yılmaz tribünde

Galatasaray'da daha önce önemli başarılar yaşayan Burak Yılmaz da karşılaşmayı statta izledi.

Geçen sezonun devre arasında Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'a transfer olan golcü futbolcu, eski takımının Antalyaspor ile oynadığı maçı locadan takip etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Burak Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.

Alpaslan Dikmen unutulmadı

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde, taraftar grubu Ultraslan'ın kurucularından Alpaslan Dikmen'i andı.

27 Eylül 2008'de trafik kazasında hayatını kaybeden Alpaslan Dikmen'i anmak için hazırladıkları pankartları tribünlere asan taraftarlar, "Alpaslan ölmedi kalbimizde yaşıyor." şeklinde tempo tuttu.

Hasta taraftar Kaan'a destek

Galatasaraylı futbolcular, lösemi hastası taraftar Kaan Muhammed'e destek amacıyla ısınmaya özel tişörtle çıktı.

Futbolcular, en büyük hayali maç öncesi seremonisine Galatasaray ile çıkmak olan ancak yaşadığı rahatsızlık nedeniyle stada gelemeyen Kaan'a destek vermek amacıyla üzerinde "Seni seviyoruz Kaan" yazılı tişörtle ısındı.

Ekrem Günalp'e plaket verildi

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Galatasaray'ın eski futbolcularından Ekrem Günalp'e plaket verildi.

Sarı-kırmızılı takımda 1970'li yıllarda üç şampiyonluk yaşayan Günalp, plaketini Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın'ın elinden aldı.

Affedilen Eto'o maça yedek çıktı

Antalyaspor'da yönetim ile yaşadığı sorun nedeniyle önce kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, maçta yedekler arasında bulundu.

Akdeniz ekibinde teknik direktör Jose Morais, karşılaşmanın 18 kişilik kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu yıldız futbolcuya, ilk 11'de görev vermedi.

Öte yandan karşılaşma öncesinde dün vefat eden Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Erol Keskin için saygı duruşunda bulunuldu.