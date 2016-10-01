 Kayseri 'kırmızıda' durdu – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kayseri 'kırmızıda' durdu

    Kayseri 'kırmızıda' durdu

    Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında 'u ağırlayan , sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bu sezon ilk galibeyitini aldı.

    Toto Süper Lig'in 6. haftasında ile karşı karşıya geldi.

    Recep Tayyip Erdoğan Stad'ında oynanan mücadelede konuk takım Kayserispor ilk yarıyı Welliton'un golüyle 1-0 üstün kapattı. İkinci yarının 50. dakikasında Samba Sow'un kırmızı kart görmesiyle Kayserispor oyundan düştü. 10 kişi kalan rakibi üstünde baskısını arttıran Kasımpaşa golleri peş peşe buldu. 59'da Adem Büyük ile skora dengeyi getiren ev sahibi 66'da Veysel Sarı'yla 2-1 öne geçti. Karşılaşmada son sözü 90'da Batuhan Altıntaş söyledi ve Kasımpaşa sahadan 3-1 üstün ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

    Bu sonuçla Kasımpaşa haftayı 4 puanla kapatırken Kayserispor ise 5 puanda kaldı.

    KASIMPAŞA'DAN İLK KEZ 3 GOL
    Kasımpaşa, bu sezon yaptığı maçlarda ilk kez 3 gol birden attı.

    Ligde yaptığı 5 maçın 3'ünde birer kez fileleri havalandıran lacivert-beyazlı futbolcular, iki müsabakayı da boş geçti. Kasımpaşa, ligin 6. haftasında Kayserispor'u 3-1'lik skorla geçerken, ilk kez bir maçta birden fazla gol attı.

    Ayrıca gollerde imzası bulunan Adem Büyük, Veysel Sarı ve Batuhan Altıntaş, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

    BATUHAN'DAN İLK SÜPER LİG GOLÜ
    Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Batuhan Altıntaş, kariyerinin ilk Spor Toto Süper Lig golüne imza attı.

    Sezon başında küçülmeye giden ve birçok önemli oyuncusunu gönderen lacivert-beyazlı takımda şans bulan Batuhan, Kayserispor maçının uzatma bölümünde fileleri havalandırdı.

    Altyapı takımlarında ve milli takımlarda 98 golü bulunan 20 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında gol sevini yaşadı.

    KAYSERİSPOR'DA WELLİTON, ATMAYA DEVAM EDİYOR
    Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Welliton Soares Morais, ligdeki 5. golünü attı.

    Ligin ilk 5 haftasında Fenerbahçe'ye 2, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a birer gol atarak, takımına 4 gollük katkı veren Welliton, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. 29 yaşındaki santrafor, mücadelenin 34. dakikasında, kaleci Ramazan Köse'nin büyük hatasını değerlendirerek, takımını öne geçiren golü kaydetti.

    TRİBÜNLER BOŞ KALDI
    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta tribünlerin çok büyük bölümü boş kaldı.

    İki takım taraftarı da müsabakaya ilgi göstermezken, ev sahibi takımı yaklaşık 500 kadar taraftar destekledi. Konuk takım tribününde ise yaklaşık 20 kişi yer aldı.

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:24
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