Kayseri 'kırmızıda' durdu
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Kasımpaşa, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bu sezon ilk galibeyitini aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stad'ında oynanan mücadelede konuk takım Kayserispor ilk yarıyı Welliton'un golüyle 1-0 üstün kapattı. İkinci yarının 50. dakikasında Samba Sow'un kırmızı kart görmesiyle Kayserispor oyundan düştü. 10 kişi kalan rakibi üstünde baskısını arttıran Kasımpaşa golleri peş peşe buldu. 59'da Adem Büyük ile skora dengeyi getiren ev sahibi 66'da Veysel Sarı'yla 2-1 öne geçti. Karşılaşmada son sözü 90'da Batuhan Altıntaş söyledi ve Kasımpaşa sahadan 3-1 üstün ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Bu sonuçla Kasımpaşa haftayı 4 puanla kapatırken Kayserispor ise 5 puanda kaldı.
KASIMPAŞA'DAN İLK KEZ 3 GOL
Kasımpaşa, bu sezon yaptığı maçlarda ilk kez 3 gol birden attı.
Ligde yaptığı 5 maçın 3'ünde birer kez fileleri havalandıran lacivert-beyazlı futbolcular, iki müsabakayı da boş geçti. Kasımpaşa, ligin 6. haftasında Kayserispor'u 3-1'lik skorla geçerken, ilk kez bir maçta birden fazla gol attı.
Ayrıca gollerde imzası bulunan Adem Büyük, Veysel Sarı ve Batuhan Altıntaş, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
BATUHAN'DAN İLK SÜPER LİG GOLÜ
Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Batuhan Altıntaş, kariyerinin ilk Spor Toto Süper Lig golüne imza attı.
Sezon başında küçülmeye giden ve birçok önemli oyuncusunu gönderen lacivert-beyazlı takımda şans bulan Batuhan, Kayserispor maçının uzatma bölümünde fileleri havalandırdı.
Altyapı takımlarında ve milli takımlarda 98 golü bulunan 20 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında gol sevini yaşadı.
KAYSERİSPOR'DA WELLİTON, ATMAYA DEVAM EDİYOR
Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Welliton Soares Morais, ligdeki 5. golünü attı.
Ligin ilk 5 haftasında Fenerbahçe'ye 2, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a birer gol atarak, takımına 4 gollük katkı veren Welliton, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. 29 yaşındaki santrafor, mücadelenin 34. dakikasında, kaleci Ramazan Köse'nin büyük hatasını değerlendirerek, takımını öne geçiren golü kaydetti.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta tribünlerin çok büyük bölümü boş kaldı.
İki takım taraftarı da müsabakaya ilgi göstermezken, ev sahibi takımı yaklaşık 500 kadar taraftar destekledi. Konuk takım tribününde ise yaklaşık 20 kişi yer aldı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:24
- Ceza sahasına orta yağdırdılar
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Yorum
şenol hoca aboubakarı kazanacam diye cenki bitirecek cenk gomezin arkasında bekledi ama gomezin kalitesi ve geçmişte neler yaptığı belliydi aboubakar bugune kadar ne yapmis ki her hafta gol atan cenk bekliyor bu adam oynuyor oynatıyorsan mantıklı bir açıklaması olmalı ama 5-6 maçtır biz bişey goremedik nedense
- Arda'nın Milli Takım'a çağrılmamasını yazdılar
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Fevzi Saçlı Ukalalık yapanlara şunu hatırlatmak gerekir " Her aferine koşan tazının ayağı çabuk kırılır" Hayat şımarıklığı asla affetmez.
- A Milli Takım kadrosunu beğendi!
Toplam 22
Yorum
asss Arda yaz ayıyla beraber 7 ay futbol oynamadı fatih terim onu kadroya aldı bu adam hala formsuzken şampiyonayada alındı peki şimdi yok
Kayseri 'kırmızıda' durdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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